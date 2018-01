La SNCF envisage un système de déclaration préalable pour les TER entre Paris et la Bourgogne

et La rédaction numérique de RTL

publié le 10/01/2018 à 07:10

Sera-t-il bientôt nécessaire de faire une réservation pour voyager en train entre Paris et la Bourgogne ? D'après les informations de RTL, un système de "déclaration préalable" dans ces TER est à l'étude à la SNCF. Un projet envisagé pour les jours de grosses affluences, après un couac en gare de Bercy, à Noël.



Ce jour-là, il y avait trop de passagers dans les trains à destination de la Bourgogne - France-Comté. Conséquence, tous les voyageurs n'ont pas pu accéder au train qu'ils envisageaient de prendre. Avec ce système à l'étude, le voyageur muni d'un tel billet aurait pour obligation de prendre le train à l'heure mentionnée sur son billet. Pour Michel Neugniot, vice-président de la Région en charge des transports, cette mesure à l'étude vise à "gérer les flux" de voyageurs lors des jours de pointe.

"On serait plutôt partisans de dire que le billet, pour ces jours de grands départs, est affecté à un train. Ce qui nous permet de dire, à un moment donné, 'on ne peut plus les vendre, le train est complet'. Ce n'est pas une réservation", détaille l'élu régional, insistant sur le fait qu'aucune place ne sera affectée au voyageur.

Pour Michel Neugniot, la pagaille constatée à Noël est à imputer à un nouveau système de tarification, notamment pour les jeunes. "C'est le succès de cette mesure qui a débordé", explique-t-il au micro de RTL.