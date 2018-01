publié le 12/01/2018 à 18:36

"Plus une seule boîte de lait infantile qui était produite sur le site de Craon en Mayenne ne doit désormais pouvoir être commercialisé quelque soit la date de production". C'est ce qu'a déclaré avec fermeté Bruno Lemaire ce vendredi 12 janvier au sujet de l'affaire Lactalis. Le ministre de l'économie a reçu discrètement cet après-midi à Bercy le PDG du groupe agroalimentaire impliqué dans le scandale du lait contaminé à la salmonelle.



Un entretien d'environ un quart d'heure seulement, et à la sortie duquel Bruno Le Maire a affiché sa détermination à voir disparaître du circuit toutes les boîtes de lait infantile produites dans l'usine de Craon en Mayenne. C'est selon lui, "la meilleur façon de garantir qu'il n'y ait plus ces dysfonctionnements inacceptables en matière de rappel". Le ministre veut assurer l'essentiel : la sécurité sanitaire.

À écouter également dans ce journal :

- À Lillers dans le Pas de Calais, c'est toute la famille des pompiers qui était en deuil ce vendredi après-midi pour la cérémonie en mémoire des deux pompiers volontaires décédés dimanche dernier au cours d'une intervention. Le drame s'était produit dans une maison en feu où deux jeunes ont également perdu la vie. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur assistait à cet hommage, entouré de toute la communauté des soldats du feu en rangs serrés.

- Avis de recherche dans l'est de la France près de la frontière suisse. La police est aux trousses de six malfaiteurs, auteurs d'une prise d'otage ce vendredi matin en Suisse, à La Chaux-de-Fonds. Après avoir séquestré puis relâché une famille, ils se sont enfui avec une bonne quantité d'or.



- C'est un attentat sans coupable. La justice a ordonné un non-lieu pour l'attentat de la rue Copernic. L'explosion devant la synagogue avait fait quatre morts et une quarantaine de blessés le 3 octobre 1980. Il y a un suspect unique : Hassan Diab, mais les juges estiment aujourd'hui que les charges contre lui sont trop faibles.



- Beaucoup de débrayages ce vendredi dans les 188 établissements pénitentiaires français. Les gardiens de prison ont cessé le travail temporairement tôt ce matin. La colère gronde. Élément déclencheur de cette grève : l'agression hier de trois surveillants par un prisonnier djihadiste, à Vendin le Vieil, dans le Pas-de-Calais.



- France Gall a été inhumée dans l'intimité en fin d'après-midi au cimetière parisien de Montmartre. Son fils Raphaël était entouré de quelques personnalités telles que Mathieu Chedid, Jane Birkin, ou encore Bertrand Delanoë.



- En sport, rendez-vous à 20h30 pour le début du championnat d'Europe de hand ball en Croatie et ce premier match de la France contre la Norvège. Les français sont grands favoris pour cet Euro.