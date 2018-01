publié le 12/01/2018 à 20:51

En Allemagne, Angela Merkel s'est donc enfin mis d'accord avec les socialistes pour tenter de former un nouveau gouvernement. Ça va prendre un peu de temps puisque les militants socialistes doivent entériner cet accord mais tout laisse à penser que l'Allemagne sort de la crise politique dans laquelle elle se trouvait depuis plusieurs mois.



Olivier Mazerolle estime que c'est une bonne nouvelle. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on ne se prive pas en France de se plaindre de la suprématie de l'économie allemande. Il n'empêche que les quatre derniers mois viennent de démontrer que sans l'Allemagne, comme d'ailleurs sans la France, l'Europe ne peut pas avoir de projet. "C'est donc une bonne nouvelle d'avoir bientôt une Allemagne capable de prendre des décisions, de s'engager dans un projet commun qui donne une autre consistance et de la force à l'Union européenne", assure l'éditorialiste.

Mais l'Allemagne en a-t-elle vraiment envie ? Ils sont assis sur un magot de 38 milliards d'euros d'excédent commercial et ils ne semblent pas vraiment avoir une envie folle de risquer tout cet argent en partageant avec les autres européens. "C'est vrai qu'il y a des réticences mais les circonstances évoluent et les mentalités avec. Si Angel Merkel avait fait affaire avec les libéraux, Emmanuel Macron n'aurait plus eu que ses yeux pour pleurer", analyse Olivier Mazerolle.

Angela Merkel veut continuer à gouverner

Chez les socialistes, c'est différent, Martin Schulz possède la force de l'allié faible mais indispensable. "Il n'a pas pu obtenir tout ce qu'il voulait dans l'accord avec Angela Merkel sauf sur l'Europe qui est placé en tête du projet commun jusqu'à évoquer un instrument spécifique d'investissement dans la zone euro", précise l'éditorialiste. "Entre Merkel et Schulz, c'est un peu 'Je te tiens, tu me tiens par la barbichette'", ironise Olivier Mazerolle.



Il explique que pour justifier son alliance, Martin Schulz s'appuie sur le projet européen, si celui-ci n'est pas réalisé, il quitte le gouvernement. De son côté, Angela Merkel veut continuer à gouverner. Elle ne veut pas terminer sur un échec donc elle va tout faire pour calmer les réticences de ces amis chrétiens-démocrates