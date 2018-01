Euro 2018 de handball : le programme des Bleus en Croatie

publié le 12/01/2018 à 15:57

Un an après son triomphe à domicile lors du 25e championnat du monde, c'est une équipe de France en reconstruction qui débute vendredi 12 janvier son Euro 2018 en Croatie. Il y a eu les "Barjots", les "Costauds", les "Experts". Cette année, il n'y a pas encore de surnom et c'est un signe : ces Bleus-là ne sont pas favoris avant leur première rencontre face à la Norvège, pourtant écrasée (33-26) en finale à Bercy le 29 janvier 2017.



Tout d'abord, les blessures se sont enchaînées au cours de la préparation : William Accambray au tendon d'Achille, Ludovic Fabregas au bras, Olivier Nyokas. Touché à une cheville, Luka Karabatic ne devrait pour sa part pas jouer les premiers matches de la compétition.

Ensuite, la France est orpheline des deux monuments Thierry Omeyer et Daniel Narcisse, 669 sélections et 27 médailles internationales à eux deux, désormais retraités de la sélection.

"Il y a des équipes qui sont un peu en avance sur nous, constate Valentin Porte. On sait que ça va être compliqué". Mais pour le sélectionneur Didier Dinart, pas question "de se cacher" pour autant.



La France a un statut à assumer. Si l'objectif annoncé est une place en demi-finale, les Bleus ne peuvent pas se permettre de dire qu'ils sont "outsiders", martèle-t-il. "On verra à la fin, mais en tout cas on est motivés", ajoute Nikola Karabatic, cadre de l'équipe avec Luc Abalo.



Les deux joueurs de 33 ans seront chargés d'encadrer les novices en Bleu et les jeunes : Raphaël Caucheteux (32 ans), Nicolas Claire (30 ans), Nicolas Tournat (23 ans) et Dika Mem (20 ans). Après la Norvège, la France se frottera au 1er tour à l'Autriche le dimanche 14 janvier, puis à la Biélorussie le mardi 16 janvier.



Dépossédés du titre continental en 2016 en Pologne (5e place, victoire de l'Allemagne contre l'Espagne en finale), les Bleus ont été placés dans le groupe B. Croatie, Suède, Serbie et Islande figurent dans le A, Allemagne, Macédoine, Monténégro et Slovénie dans le C, Espagne, Danemark, République tchèque et Hongrie dans le D.

Euro 2018 : le calendrier des Bleus

1er tour :



Vendredi 12 janvier :

20h30 : France - Norvège



Dimanche 14 janvier :

18h15 : Autriche - France



Mardi 16 janvier :

18h15 : France - Biélorussie



Tour principal : du 18 au 24 janvier



Les trois premiers des groupes A et B (celui de la France) sont reversés dans le groupe 1 à Zagreb (matches les jeudi 18, samedi 20, lundi 22 et mercredi 24 janvier) et les trois premiers des groupes C et D dans le groupe 2 à Varazdin. Les points acquis au premier tour contre les autres équipes qualifiées sont conservés.



Demi-finales :

Vendredi 26 janvier à Zagreb à 18h00 et 20h30



Match pour la 3e place :

Dimanche 28 janvier à Zagreb à 18h00



Finale :

Dimanche 28 janvier à Zagreb à 20h30