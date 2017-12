et Cécile De Sèze

L'annonce a dû être un véritable choc. Huit mois que les parents du caporal Arthur Noyer ont signalé sa disparition dans la région de Chambéry. Mercredi 20 décembre, le procureur de la République, Thierry Drian, a annoncé qu'un crâne avait été retrouvé en septembre dernier. Il s'agit de celui du militaire disparu, ont-ils appris le 18 décembre dernier.



Devant les micros et les caméras, l'avocat de la famille a d'abord pris la parole pour expliquer qu'il ne livrerait aucune information à la presse qui pourrait compromettre l'enquête. Entourée de son mari et son autre fils, la mère de la victime s'est aussi exprimée.

Très émue, elle a lu une lettre notamment adressée à Arthur Noyer. "Le monde entier va savoir que notre cher Arthur est décédé. Arthur mon grand, nous avons toujours gardé espoir de te revoir un jour, mais aujourd'hui nous savons que nous ne te reverrons plus jamais", souffle-t-elle dans un sanglot, soutenue par son mari.

"Une dure et douloureuse réalité. Je ne trouve pas de mots, ni le courage pour exprimer notre immense chagrin, poursuit-elle. Nous savons tous que tu étais un jeune homme aimant, prévenant, courageux. Nous sommes fiers de toi, et nous t'aimons tellement fort, alors essaye de reposer en paix (...) Nous allons continuer à nous battre pour toi mon grand, jusqu’à ce que la vérité éclate."

Nordahl L. mis en examen pour assassinat

Depuis la nuit du 11 au 12 avril, Arthur Noyer, un jeune militaire de 24 ans, n'a plus donné signe de vie. Ce dernier est porté disparu après une sortie en boîte de nuit dans la ville de Chambéry alors que plusieurs témoins l'ont aperçu en train de faire du stop aux alentours de 4 heures du matin.



C'est le logiciel AnaCrim qui a permis aux enquêteurs d'établir ce potentiel lien entre les deux affaires. Selon nos informations, grâce à l’étude du bornage des téléphones d'Arthur Noyer et de Nordahl L., les forces de l'ordre ont désormais la certitude, que le caporal et le suspect ont fait "un trajet commun" sur une distance suffisamment longue cette nuit-là.

À la suite de ces révélations, le procureur a annoncé la mise en examen pour assassinat de Nordah L. Ce dernier est déjà mis en examen dans l'affaire de la disparition de la petite Maëlys, introuvable depuis la fin de mois d’août.