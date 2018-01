Donald Trump ouvert à des pourparlers entre les États-Unis et la Corée du Nord

publié le 10/01/2018 à 20:42

C'est un premier pas diplomatique majeur. Le président américain Donald Trump s'est dit ouvert, sous condition, à des pourparlers directs entre les États-Unis et la Corée du Nord lors d'une conversation téléphonique avec son homologue sud-coréen. C'est ce qu'a indiqué la Maison Blanche ce mercredi 10 janvier.



"Le président Trump a indiqué qu'il était ouvert à des pourparlers entre les États-Unis et la Corée du Nord en temps et en heure et si les circonstances s'y prêtent", a indiqué la Maison Blanche dans un compte rendu de sa conversation avec le président Moon Jae-In. Une déclaration qui vient corroborer la version donnée un peu plus tôt par Séoul.

C'est une étonnante main tendue de Donald Trump vers Kim Jong-Un. Ce samedi 6 janvier déjà, le président des États-Unis s'était dit prêt à s'entretenir avec le leader nord-coréen. Le chef d'État américain avait alors exprimé l'espoir que les discussion prévues entre Pyongyang et Séoul sur les JO pourraient engager une désescalade. Une déclaration qui intervient après une année de violentes passes d'arme entre les deux chefs d'État.