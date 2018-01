publié le 21/01/2018 à 07:37

La gastronomie française est orpheline de son plus grand ambassadeur. Paul Bocuse s'est éteint samedi 20 janvier à l'aube de ses 92 ans. Il était un précurseur depuis ses premières émotions, adolescent, derrière les fourneaux en 1941. Depuis 1965, il affichait 3 étoiles au Michelin. Certains de ses plats, comme sa soupe de truffes, sont restés célèbres. Plus qu'un métier, la cuisine était pour lui une véritable passion qu'il a transmise à de nombreux apprentis.



"Dans la cuisine vous savez, on parle toujours du produit, mais il n'y pas que le produit. Il faut une juste cuisson et un bon assaisonnement. C'est très important. Un poisson trop cuit, c'est une serpillère. Je crois que c'est ce qu'il faut inculquer aux jeunes d'aujourd'hui : faites simple mais faites bon. Van Gogh disait : 'Comme il est difficile d'être simple.'", confiait Paul Bocuse au micro de RTL en 2011.

À écouter également dans ce journal

- Un homme âgé de 33 ans a été mis en examen et écroué samedi pour un projet d'attentat. Arrêté mardi 16 janvier dans le Gard, il avait prêté allégeance à Daech dans une vidéo et se préparait à perpétrer un attentat.

- Le projet d'accord présenté par les syndicats majoritaires de gardiens de prison a fait un véritable flop après consultation de la base. Force Ouvrière avait déjà rejeté le texte. Samedi soir, la CGT pénitentiaire lui a emboîté le pas avant que l'Ufap-Unsa ne scelle définitivement le refus de cet accord.



- En Allemagne, les socio-démocrates du SPD se réunissent en Congrès à Bonn. Entre leurs mains, le destin de la grande coalition gouvernementale. Elle a été souhaitée par les dirigeants du parti lors de négociations avec Angela Merkel, doit encore être validée par les militants.



- En football, victoire précieuse des Girondins de Bordeaux. Deux jours après le limogeage de Jocelyn Gourvennec, les Bordelais sont allés s'imposer à Nantes 1-0 sur un but de Nicolas de Préville.



- En Coupe d'Europe de Rugby Clermont et Toulon se sont qualifiés pour les 1/4 de finales. Toulon battu 30-27 chez les Scarlets se qualifie au titre de meilleur 2ème. Clermont a battu les Ospreys 24 à 7 et jouera son quart à domicile.