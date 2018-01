Bordeaux tient son nouvel entraîneur

publié le 20/01/2018 à 23:55

L'ancien entraîneur de Sunderland et de l'AEK Athènes Gustavo Poyet, un Uruguayen âgé de 50 ans, est le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, a annoncé le président du club Stéphane Martin samedi soir après le match du Championnat de France gagné 1-0 à Nantes.



"Il a une expérience de joueur intéressante", a estimé Stéphane Martin, sur Canal+ Sports, à propos de Poyet, qui a notamment à la Real Saragosse en Espagne (1990-97), Chelsea et Tottenham en Angleterre de 1997 à 2004. "C'est quelqu'un qui a beaucoup bourlingué, qui parle Français et qui a une expérience multiculturelle" et "qui nous a tapé dans l’œil", a encore dit le dirigeant bordelais, deux jours après le limogeage de Jocelyn Gourvennec.

Son arrivée s'est accompagnée d'une embellie pour le club au scapulaire. Coachés temporairement par Éric Bédouet, qui signait là son troisième intérim, les Girondins se sont offerts un sacré bol d'air en allant gagner à Nantes, coaché par Claudio Ranieri et auteur d'une très bonne première moitié de championnat. Bordeaux est 12e du Championnat après la 22e journée.