et Laure-Hélène de Vriendt

publié le 20/01/2018 à 17:13

Les grands chefs disent au revoir à un de leurs modèles. Le chef français Paul Bocuse, un des plus célèbres au monde, est décédé ce samedi 20 janvier à l'âge de 91 ans. Anne-Sophie Pic, cheffe trois étoiles, lui rend hommage sur l'antenne de RTL. Très émue, elle a expliqué que c'était "un jour assez triste pour la profession, car c'est quelqu'un qu'on appréciait tous énormément".



"Je ne peux que me souvenir de ces moments-là, où il a su trouver les mots pour m'encourager quand je doutais, lorsque j'étais une très jeune cuisinière", confie Anne-Sophie Pic. Elle tient aussi à rappeler l'influence de Paul Bocuse, précurseur de la nouvelle cuisine : "Je pense que Monsieur Paul a eu vraiment un rôle de leader dans cette profession, et de façon extraordinaire. Il a permis à beaucoup de chefs de comprendre ce qu'était le métier de chef".

Anne-Sophie Pic pense bien évidemment à la famille de Paul Bocuse : "Le seule chose positive que je trouve à son départ, c'est qu'il ne souffre plus". Pour la cheffe étoilée, Paul Bocuse a "rejoint le paradis des cuisiniers, où sont Alain Chapel et Jacques Pic".