publié le 04/02/2018 à 19:03

Un froid de plus en plus tenace, ce sera la tendance météo de la France. Pas de quoi remonter le moral des Français qui vivent les pieds dans l'eau depuis plus de quinze jours. La décrue de la Seine et de la Marne est amorcée, mais elle va être très lente. Lundi 5 février au matin, deux ministres, Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu, iront au chevet des sinistrés à Saint-Aubin-lès-Elbeufs en Seine-Maritime. Là-bas, une cinquantaine de foyers continuent de vivre dans des conditions extrêmement précaires.



L'eau est partout mais la situation est un peu meilleure. "Ce matin il y avait de l'eau beaucoup plus haut, il y avait 20 centimètres de plus", explique un habitant. Ça s'améliore mais une dizaine de maisons restent quasiment inaccessibles, comme celle de Jean-Claude, contraint d'évacuer il y a quatre jours : "J'ai de l'eau dans trois pièces, sur les quatre. On a 1,80 mètre partout dans le terrain. Quand j'y suis allé, j'arrivais juste à la limite que l'eau rentre dans les cuissardes".

Il vit chez une cousine et sa belle-mère a été acceptée à l'hôpital de la ville. Certains, moins touchés, ont décidé de rester, mais ils doivent faire avec des conditions difficiles. Ils n'ont plus d'électricité, donc plus de chauffage, depuis mercredi 31 janvier. "Ce matin, quand je me suis levé, il y avait 12 degrés dans la maison. C'est pénible", explique un habitant. D'autant plus pénible que le nettoyage n'a pas commencé. "On a quinze jours, trois semaines encore dans la galère". Ces habitants demanderont au gouvernement de les soutenir, de faire en sorte que les indemnisations soient versées rapidement.

À écouter également dans ce journal :

- À Berck-sur-Mer, deux personnes se sont noyées, piégées par la marée. L'homme et la femme d'une soixantaine d'années, habitant de la ville, n'ont pas pu être réanimés par les secours.



- Le gouvernement affiche sa fermeté par rapport à la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Sur RTL, Christophe Castaner a réaffirmé sa détermination.



- Une manifestation a eu lieu à Paris ce dimanche 4 février dans l'après-midi, avec en toile de fond la promesse d'Emmanuel Macron, qui avait explique que plus un seul sans-abri dormirait dehors d'ici la fin de l'année 2017.



- Le prix des cigarettes va augmenter d'un euro le 1er mars. Il faudra débourser 8 euros pour des Marlboro rouge ou des Gauloises blondes.



- De nouvelles analyses ADN devraient avoir lieu dans l'enquête du meurtre d'Alexia Daval. L'avocat des parents de la jeune femme va demander une comparaison avec l'ADN d'une autre affaire.



- À Lyon, un militant d'extrême droite, recherché par la police, a été arrêté en décembre dernier. Il a été retrouvé dans un appartement situé dans la même rue que le domicile lyonnais du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.



- Le climat se réchauffe entre les deux Corée. Un haut responsable du nord va se rendre en Corée du Sud d'ici quelques jours, juste avant l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver.



- En Allemagne, un accord de coalition entre le CDU d'Angela Merkel et le parti social-démocrate pourrait être annoncé ce 4 février ou dans la nuit.



- L'équipe de France de tennis est en quarts de finale de Coupe Davis. Adrian Mannarino a battu en cinq sets le néerlandais Robin Haase.



- L'AS Monaco affrontera l'OL ce dimanche 4 février.



- Dans le tournoi des 6 Nations, le XV de France doit déjà penser à l'avenir. Ils ont perdu face à l'Irlande à la dernière seconde samedi 3 février.



- En cyclisme, le Français Tony Gallopin a remporté la 48ème édition de l'Étoile de Bessèges.



- La finale du Super Bowl c'est ce dimanche 4 février aux États-Unis. Démesure sur le terrain et autour.