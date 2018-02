Recherché par la police, le militant d'extrême-droite était le voisin de Gérard Collomb

et AFP

publié le 04/02/2018 à 10:04

On a beau être recherché par la police, on peut être le voisin du ministre de l'Intérieur. Un militant d'extrême-droite, recherché pour purger une peine de prison, logeait dans la même rue que Gérard Collomb à Lyon. C'est là qu'il a été repéré par les services de renseignement, avant d'être incarcéré en décembre dernier.



Militant d'extrême droite connu, Logan D. avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 5 juillet 2016 à un an de prison pour violences aggravées, après l'agression en 2013 d'un photographe de l'AFP lors d'une manifestation anti-mariage homosexuel.

L'ancien leader du GUD à Paris, dont la condamnation n'était pas assortie d'un mandat de dépôt - c'est à dire d'un ordre d'incarcération - mais dont la peine ne pouvait pas être aménagée, avait quitté la capitale pour s'installer à Lyon à l'été 2016, selon une source proche du dossier, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès qui a révélé l'information samedi soir sur son site internet.

Logan D. avait alors emménagé dans le Ve arrondissement, dans le voisinage immédiat de celui de Gérard Collomb, à l'époque maire de la ville. À l'automne 2017, il est placé sur le fichier des personnes recherchées et ce sont finalement les services de renseignement qui le repèrent lors d'une enquête de sécurité sur le voisinage de Gérard Collomb, devenu ministre de l'Intérieur.



Convoqué par la police, il est incarcéré le 1er décembre. Selon Le Progrès, il se trouve depuis à la prison de Lyon Corbas. Condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence, Logan D. a écopé d'une nouvelle peine en janvier, à Paris, au procès des violences contre des militantes Femen lors d'une manifestation de catholiques opposés au mariage homosexuel en 2012. Absent à l'audience, il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis.