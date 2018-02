Christophe Castaner est l'invité du "Grand Jury"

publié le 02/02/2018 à 07:28

Même s'il a cédé sa place de porte-parole du gouvernement à Benjamin Griveaux, Christophe Castaner a fait parler de lui cette semaine pour avoir recadré la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les hommes et les femmes, Marlène Schiappa. Cette dernière s'était prononcée sur l'affaire Alexia Daval, jugeant la défense du mari de la victime, qui venait d'avouer, "scandaleuse". "Un ministre n'a pas à commenter une affaire judiciaire", a lancé le délégué général de REM au micro de France Inter.



Le ministre des Relations avec le Parlement sera également interrogé sur le cas de son collègue du gouvernement, Gérald Darmanin. Le ministre de l'Action et des Comptes publics est en effet dans la tourmente depuis la réouverture d'une enquête sur une accusation de viol le concernant. Si Édouard Philippe ou encore Bruno Le Maire ont assuré l'ex membre LR de leur soutien, Christophe Castaner ne s'est pas encore exprimé sur le sujet.

La grogne sociale qui agite le pays sera également évoquée ce dimanche. Les manifestations se succèdent ces derniers jours. Mardi 30 janvier, ce sont les personnels des maisons de retraite qui se sont mis en grève, pour dénoncer leurs conditions de travail. Deux jours plus tard, les syndicats lycéens, étudiants et enseignants appelaient eux à manifester pour demander les retraits de la réforme sur l'accès à l'université et du projet d'un nouveau baccalauréat.