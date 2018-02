publié le 04/02/2018 à 10:05

C’est la grande messe sportive de l’année aux États-Unis. Le Super Bowl ou la finale du Championnat de football américain est une véritable tradition dans la culture américaine. Suivie en moyenne par 110 millions de téléspectateurs, l’événement accueille chaque année un ou plusieurs artiste(s) pour assurer le show de la mi-temps.



Cette année, le dicton "jamais deux sans trois" prendra tout son sens. Le chanteur Justin Timberlake va enflammer le stade de Minneapolis pour sa troisième participation au Super Bowl. Il a déjà assuré le spectacle en 2001 avec son ex-groupe NSYNC. En 2004, il était revenu avec Janet Jackson. Ensemble, ils avaient marqué les esprits et surtout créé une polémique avec le "Nipplegate". Justin Timberlake avait laissé apparaître l'un des seins de la chanteuse en retirant une partie du costume de celle-ci.

D’autres artistes se sont démarqués en livrant des prestations incroyablement démesurées et époustouflantes. L’année dernière, Lady Gaga a sauté depuis le toit du stade, tandis que Katy Perry a fait son entrée perchée sur un tigre géant. De Bruno Mars à Beyoncé sans oublier Prince et Michael Jackson, revivez les meilleures performances du plus grand des shows américains.