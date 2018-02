publié le 04/02/2018 à 07:31

Désillusion immense pour les joueurs du XV de France. Un drop du demi d'ouverture irlandais Jonathan Sexton a offert la victoire au XV du Trèfle 15 à 13 alors que les Bleus étaient passés devant au score à la 74e après un éclair de 40 mètres de l'ailier Teddy Thomas, le seul essai du match. Si les Bleus ont été dominés globalement ils ont fait preuve de vaillance et n'ont pas été récompensés.



Le drop a été un coup du sort tragique pour les Bleus qui auront rivalisé et même inscrit le seul essai de la partie, forçant par instant l'admiration du public séduit par tant de vaillance et d'abnégation.

Plus tard, Jacques Brunel a trouvé les mots pour féliciter ses hommes dans la défaite, masquant avec justesse sa frustration, comme celle née de la pénalité ratée par Anthony Bellot à la 78e minute. Seule la victoire est belle et elle n'est toujours pas là.

À écouter également dans ce journal

Société - Le débit de la Seine reste très élevée ce matin avec un niveau du fleuve mesuré à 5m49. Une légère hausse qui se poursuit depuis hier alors que le début de la décrue n'est pas attendu avant demain..Conséquence les habitants inondés vont rester les pieds dans l'eau.



Société - Paris a connu l'an passé une baisse record du trafic automobile : - 4,8% selon Anne Hidalgo. La maire de Paris se félicite ce matin dans le Journal du dimanche d'"une politique des transports qui porte ses fruits".



Corse - La manifestation des nationalistes à Ajaccio a ressemblé entre 5.000 et 25.000 personnes, à quelques jours de la visite d'Emmanuel Macron sur l'île de Beauté.



International - Nouvelles révélations concernant Harvey Weinstein. L'actrice Uma Thurman accuse le producteur déchu, d'agression et de pression à son encontre il y a 24 ans lorsqu'elle débutait dans le métier à Hollywood.



Ligue 1 - Alors que le PSG s'est imposé tranquillement à Lille 3-0 lors de la 24e journée, Bordeaux l'a emporté à Strasbourg 2-0 et Saint-Étienne a gagné à Amiens sur le même score.