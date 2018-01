publié le 31/01/2018 à 07:58

Le gouvernement fait front derrière Gérald Darmanin. La justice a rouvert l'enquête sur une accusation de viol visant le ministre des Comptes publics pour des faits présumés remontant à 2009. Une première plainte mi-2017, émanant de la même personne, avait été classée sans suite.



Invité de RTL mercredi 31 janvier, Bruno Le Maire, son collègue au gouvernement, lui a apporté son soutien. "Je fais confiance à Gérald Darmanin", a déclaré l'ancien député de l'Eure. Le locataire de Bercy estime que "non", l'ancien maire de Tourcoing n'est pas en difficulté. "Je travaille avec lui très bien, depuis le premier jour, et je continuerai à travailler très bien avec Gérald Darmanin au ministère de l'Économie et des Finances."

Bruno Le Maire fustige, par ailleurs, les appels à la démission réclamés notamment par le président de son ancienne famille politique, Laurent Wauquiez. "Je pense que c'est irresponsable et que ce n'est pas à l'honneur des Républicains. Heureusement, c'est une voix isolée parmi Les Républicains. Je vois qu'Éric Ciotti, Christian Jacob, Éric Woerth ont eux une attitude plus responsable et plus digne."