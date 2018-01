publié le 24/01/2018 à 03:18

Depuis deux semaines, c'est un hashtag qui fait vivement réagir le personnel soignant des hôpitaux. Avec #BalanceTonHosto, plusieurs centaines de soignants et internautes ont pu souligner les situations ubuesques et les défauts de conception des hôpitaux français.



Des situations dénoncées par ceux qui y travaillent. Le 12 janvier dernier, Primum Non Nocere, qui fait également de la vulgarisation médicale sur YouTube, lance le mouvement.

"Bon, je tente le # de l'humour. Balance les absurdités de ton hôpital #BalanceTonHosto". Pour initié le tout, il a fait part de son expérience. "Quand ils ont construit le nouveau bloc opératoire de mon chu ils ont pensé à tout sauf aux couloirs pour transporter les malades. Sauf que le bloc est au 7ème étage... Ils ont donc construit un coffrage autour de l'étage pour faire le couloir."



Bon je tente le # de l'humour ! Balance les absurdités de ton hopital #BalanceTonHosto pic.twitter.com/cR30xi5e8f — Primum Non Nocere (@ContactPrimum) 12 janvier 2018

Rapidement, le hashtag a été très commenté et alimenté par le vécu de beaucoup de soignants. Une d'entre elle a ainsi expliqué que le service gérontologie qui devait être installé dans un bâtiment flambant neuf ne disposait pas de suffisamment d'espace dans les couloirs pour faire passer deux fauteuils roulants.



Un autre a décrit une situation à peine croyable : la construction à plusieurs kilomètres l'un de l'autre de deux services pourtant complémentaires. "Ici le service pneumologie est dans un CHU en centre-ville et la chirurgie thoracique dans un autre en périphérie."



Si tous ces messages sont publiés avec beaucoup d'humour, ils rappellent toutefois que les moyens mis à la disposition des hôpitaux publics sont parfois loin d'être suffisants.

Au CHU à 3h du mat,ils ont refusé de laisser rentrer le chirurgien de garde qui venait pour sauver un patient d’une ischémie aiguë de jambe (urgentissime)...pour non paiement de parking. #BalanceTonHosto — FloD (@flodhappy) 20 janvier 2018

Quand tu dois faire appel à une équipe du SMUR (camion, etc.) pour effectuer un transfert d'un patient d'un service à un autre, dans le même hopital, car les deux bâtiments ne sont pas reliés alors qu'ils sont à 20 mètres l'un de l'autre #BalanceTonHosto — Pollux (@pollux_80) 20 janvier 2018