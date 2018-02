publié le 03/02/2018 à 07:29

Le placement en détention de Tariq Ramadan est pour l'instant provisoire. La décision doit faire l'objet d'un débat entre le juge des libertés et la défense du théologien musulman dans les quatre jours à venir. En attendant, il a été incarcéré après une mise en examen pour "viol" en 2012 et "viol sur personne vulnérable" en 2009.



L'enquête a duré trois mois et a permis une confrontation avec l'une de ses accusatrices. Sous le pseudonyme de Christelle, elle a notamment livré un détail anatomique : une petite cicatrice à l'aine, indécelable sans un contact rapproché. Tariq Ramadan a nié les faits, mais celui qui représentait une icône pour beaucoup de musulmans voit son image déjà ternie.

Christelle,âgée de 40 ans et qui souffre d'un handicap physique, accuse l'universitaire de l'avoir violée et frappée lors de leur unique rencontre à Lyon en 2009. "Coups sur le visage et sur le corps, sodomie forcée, viol avec un objet et humiliations diverses, jusqu'à ce qu'elle se fasse entraîner par les cheveux vers la baignoire et uriner dessus, ainsi qu'elle l'a décrit dans sa plainte", rapporte le magazine Vanity Fair, qui a rencontré la plaignante.

