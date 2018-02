Mort d'Alexia Daval : un second homme est-il impliqué dans le meurtre ?

publié le 03/02/2018 à 13:45

Quatre jours après les aveux de Jonathann Daval, la famille d'Alexia se demande si un deuxième homme n'est pas impliqué dans le meurtre. Il s'agit d'un homme de 38 ans décédé depuis un mois. Il a été retrouvé mort chez lui, une balle dans la tête. Le procureur avait conclu à un suicide, mais l'arme n'a jamais été retrouvée. L'avocat des parents d'Alexia Daval, maître Jean-Marc Florand, se demande si les affaires ne sont pas liées, d'une façon ou d'une autre. Il a demandé des expertises ADN pour en avoir le cœur net.



Il veut explorer toutes les pistes et notamment celle de cet homme qui s'est suicidé à Esmoulins, commune où avait été retrouvé le corps d'Alexia Daval. Deux morts en si peu de temps dans la même commune. Jean-Marc Florand réclame donc que l'ADN du suicidé soit comparé aux traces d'ADN retrouvées près du corps de la jeune femme.

Il en parlait déjà lundi dernier. "Le jour ou on m'aura dit qu'on a prélevé l'ADN du défunt d'Esmoulins et qu'on l'a comparé avec les ADN retrouvés sur la scène de crime et que l'on peut circuler il n'y a rien à voir on ne parlera plus d'Esmoulins. Mais tant que ces résultats ne sont pas connus je ne referme pas cette case", expliquait-il.

Car le déroulé du suicide tel qu'il a été dévoilé par les enquêteurs est pour le moins étonnant. L'homme qui présentait près de 4 grammes d'alcool dans le sang se serait tiré dans la tête, mais ne serait pas mort sur le coup. Il aurait alors pris soin de cacher l'arme et aurait marché 40 mètres avant de s'effondrer.



S'est-il effectivement suicidé ou a-t-il été abattu ? Était-il complice ou témoin dans l'affaire Alexia Daval ? Les comparaisons des ADN permettront d'écarter tous soupçons ou déclencheront-elles un nouveau rebondissement ?