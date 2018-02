publié le 03/02/2018 à 19:29

À Méricourt, dans les Yvelines, 200 tonnes de déchets s'accumulent au pied d'une écluse, ce qui provoque la colère du maire de cette petite ville de 500 habitants. C'est assez saisissant de voir cette masse de différents objets agglomérés. Il y a des troncs d'arbre, des centaines de bouteilles en plastique, des appareils d'électroménager et, dessus, se baladent des oiseaux qui ne coulent même pas tant l'épaisseur est importante.



On parle de près d'un mètre d'ensemble visqueux et compact, qui intrigue les riverains. "C'est dégueulasse, c'est fou de voir ça", dit un habitant. "Quand on se rend compte de tout ce qui est là, on se demande tout ce qui passe dans une année", s'interroge un autre. Cette écluse est située dans l'un des plus beaux bras de la Seine, c'est pourquoi le maire alerte les pouvoirs publics. "Il y a aussi des animaux morts, c'est insupportable. Avec une couche pareille, les poissons ne peuvent pas respirer, donc ils meurent, ça pourri et ça attire les rats", explique-t-il. Une situation intenable sur le long terme.

De grands moyens devraient être déployés. "Nous avons mandaté une entreprise qui viendra avec un bateau aspirateur pour ramasser l'ensemble des déchets, les traiter et les évacuer en début de semaine. On estime les travaux à 150.000 euros", a expliqué Jérôme Meyer, directeur adjoint du bassin de la Seine pour les voies navigables de France. Hors de question d'ouvrir l'écluse et de rejeter cette nappe qui tapisserait alors les bords de Seine en aval.

À écouter également dans ce journal

- Le niveau de la Seine a légèrement remonté et est à un niveau de 5,6 mètres.



- En Corse, des milliers de personnes ont défilé dans les rues d'Ajaccio à l'appel des nationalistes.



- Des rassemblements ont eu lieux dans toute la France contre la limitation de 80 km/h sur les routes secondaires.



- Tariq Ramadan devrait savoir mercredi 7 février au plus tard s'il reste en prison ou pas.



- À Ouistreham, deux rassemblements ont eu lieu. L'un anti-migrant, l'autre organisé par des associations de gauche. La ville est devenue un des points de passage des migrants vers l'Angleterre.



- En Italie, un jeune sympathisant d'extrême droite a été arrêté à Macerata. Il a ouvert le feu sur des ressortissants africains et a fait 6 blessés.



- Selon une organisation internationale, au moins 90 migrants, en majorité des Pakistanais pourrait avoir péri dans le naufrage de leur embarcation, au large des côtes de Libye.



- Une foule impressionnante a accueilli Emmanuel Macron à Saint-Louis du Sénégal. Il y a parlé de réchauffement climatique.



- En Syrie, un groupe armé a abattu un avion militaire russe. Le pilote, capturé, a été tué par la suite.



- En France, la police judiciaire de Toulon a démantelé un réseau de trafiquants de drogue et a retrouvé de la drogue, de l'argent et un véritable stock d'armes.



- À Marseille, un homme d'une trentaine d'années a été abattu d'une balle dans la tête vendredi 2 février.



- L'Équipe de France de tennis n'est plus qu'à un point des demi-finales de la Coupe Davis.