Corée du Sud : au moins 41 morts dans l'incendie d'un hôpital

publié le 26/01/2018 à 05:23

Au moins 41 personnes sont mortes et plus de 70 ont été blessées vendredi 26 janvier dans un incendie survenu dans un hôpital de Corée du Sud, le pire sinistre qu'ait connu le pays depuis une décennie. C'est le second incendie dévastateur dans l'un des pays les plus avancés d'Asie et la quatrième économie de la région en tout juste un mois.



Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir un patient accroché à une corde lancée par un hélicoptère au-dessus de l'hôpital situé à Miryang, dans le sud-est du pays. Un autre passait par une fenêtre pour atteindre une échelle.

Le bâtiment de six étages abritait une maison de repos pour personnes âgées en plus de l'hôpital. D'après le service national des pompiers, 41 personnes ont péri tandis que 13 personnes sont dans un état critique. 61 autres personnes ont été blessées légèrement, a expliqué un porte-parole, qui n'a pas exclu une aggravation du bilan.

"Deux infirmières ont raconté qu'elles avaient vu l'incendie se déclarer soudainement dans la salle des urgences", a expliqué le chef des pompiers Choi Man-Woo. Les origines du sinistre n'étaient pas connues dans l'immédiat.



Tous les patients ont été évacués, a-t-il ajouté. L'évacuation de 15 patients hospitalisés dans l'unité des soins intensifs au troisième étage a pris davantage de temps car les secours ont dû opérer sous supervision médicale.