Le journal de 18h : les six militaires blessés sont hors de danger

publié le 10/08/2017 à 18:58

L'état de santé des militaires de l'opération Sentinelle n'est plus un sujet d'inquiétude. Mercredi 9 août, six membres des forces de l'Ordre ont été fauchés par une voiture à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Parmi eux, 2 soldats ont été plus gravement touchés. Ils sont désormais hors de danger.



Interpellé sur l'Autoroute A16 mercredi après midi, quelques heures après l'attaque, le principal suspect n'était pas armé et a été blessé par cinq balles. Il est toujours hospitalisé au CHU de Lille. Selon les premières informations de l'enquête, le suspect serait un Algérien de 36 ans prénommé Hamou B. La section antiterroriste s'est saisi de l'enquête.

Cette affaire a relancé un débat : quel avenir pour l'opération Sentinelle ? La députée de la France insoumise Clémentine Autain estime que le dispositif n'est pas l'opération la plus opportune. Elle n'est pas la seule : Daniel Fasquelle, député Les Républicains, appelle à remettre à plat ce dispositif. Il dénonce par ailleurs des coupes budgétaires dans l'Armée alors que la menace n'a jamais été aussi forte.

À écouter également dans ce journal :

- Affaire des œufs contaminés : deux suspects ont été interpellés aux Pays-Bas et une tonne de produits infectés a été découverte en Roumanie.



- Incendie dans l'Hérault : 400 personnes ont été évacuées par mesure de sécurité. 500 hectares ont été brûlés, mais le feu est désormais maîtrisé.



- Italie : 15 pompiers volontaires ont été arrêtés en Sicile, ils sont soupçonnés d'avoir allumé des incendies pour toucher des indemnités d'intervention.



- Loi de moralisation : les députés Les Républicains ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel sur la loi de moralisation. Ils dénoncent notamment l'interdiction des emplois familiaux pour les élus.



- Affaire du "pull-over rouge" : le petit frère de Marie-Dolores Rambla est en garde à vue pour soupçon d'assassinat.



- Turquie : le journaliste français Loup Bureau est toujours emprisonné en Turquie. Il avait été arrêté à la frontière entre l'Irak et la Turquie.



- Féria de Béziers : entre 600.000 et 800.000 personnes sont attendues pendant 5 jours.



- Football : le FC Barcelone a perdu Neymar mais pourrait récupérer le Français Dembélé.