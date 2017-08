publié le 10/08/2017 à 08:38

Faut-il maintenir Sentinelle ? C'est l'une des questions soulevées par l'attaque survenue mercredi 9 août contre des militaires à Levallois-Perret. Les six hommes renversés par une voiture faisaient partie du déploiement des 7.000 soldats mobilisés en permanence sur le territoire national depuis les attentats de janvier 2015. Censés protéger la population et les sites sensibles à l'aide de patrouilles, ils ont été pris pour cible à plusieurs reprises ces derniers mois dans des attaques terroristes.



Certaines voix s'élèvent ainsi pour réclamer la fin de ce dispositif. D'autres sont plus nuancés, bien qu'ils remettent en cause le système actuel. C'est le cas de Daniel Fasquelle, député LR du Pas-de-Calais. "Il est urgent de repenser le redéploiement des militaires sur le sol français. Est-ce que c'est la vocation de l'armée ? Est-ce que l'on aurait pas plutôt intérêt à renforcer nos effectifs de police ?", s'interroge l'élu au micro de RTL. Il rappelle par ailleurs que "les militaires ne sont pas formés" pour effectuer ce type de missions en zones urbaines et considère qu'une "réflexion de fond" s'impose.

Le président de la République nous avait annoncé une remise à plat de Sentinelle, il y a déjà presque un mois. Daniel Fasquelle Partager la citation





L'ancien maire du Touquet ne souhaite toutefois pas mettre un terme à l'opération Sentinelle. "Je ne remets pas en cause le fait que l'on ait déployé ces militaires sur le sol national", dit-il. En revanche, il souhaite que les ajustements "en profondeur" évoqués le 14 juillet par Emmanuel Macron puissent voir le jour : "Le président de la République nous avait annoncé une remise à plat de Sentinelle, il y a déjà presque un mois. Depuis, plus de son et plus d'image".

Lundi 7 août, deux jours après une tentative d'attaque contre un militaire à la Tour Eiffel, le gouvernement avait fait savoir qu'il comptait bien maintenir l'opération, mais qu'elle serait prochainement adaptée. "Sentinelle restera en place tant qu'elle sera utile à la protection des Français. Il faut maintenant s'inscrire dans la durée, et déployer nos efforts de façon un peu différente. L'objectif est de s'adapter sans cesse à la menace", a déclaré Florence Parly, ministre des Armées.