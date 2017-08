Moralisation de la vie politique : le Parlement adopte définitivement la loi

publié le 09/08/2017 à 19:41

L'examen du texte avait engendré de vifs débats au sein de l’hémicycle. Après plusieurs semaines d'échanges houleux entre les députés, la loi de moralisation de la vie politique a définitivement été adoptée.



Ce mercredi 9 août, le Parlement a voté à une large majorité le second projet de loi pour la moralisation de la vie politique. Le premier projet de loi avait quant à lui été adopté jeudi 3 août. Cet ultime vote de l'Assemblée a mis un point final à une intense session extraordinaire.

Parmi les 548 votants, on compte 412 voix pour, 74 voix contre et 62 abstentions. Le texte de loi comprend notamment la suppression controversée de la réserve parlementaire, à l'issue d'un scrutin organisé dans les salons attenants à l'hémicycle. Cette enveloppe qui s'élève environ à 130.000 euros permettait à un parlementaire de financer des projets dans sa circonscription. Largement controversée, le Parlement a finalement opté pour sa suppression, mettant ainsi fin aux "dérives clientélistes".



Cette loi prévoit également l'interdiction pour les ministres, parlementaires et exécutifs locaux d'employer leur "famille proche", sous peine d'être condamnés à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.





Certaines promesses faites par Emmanuel Macron lors de sa campagne électorale ont toutefois été revues, comme l'interdiction pour les parlementaires d'exercer des activités de conseil, qui ne sera pas absolue. La réduction d'un tiers du nombre de parlementaires et leur limitation à trois mandats dans le temps devraient intervenir dans le cadre d'une révision constitutionnelle, "parachevée d'ici un an".



Plus d'informations à venir sur RTL.fr