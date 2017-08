publié le 10/08/2017 à 12:31

Le PSG fait les choses en grand. Après avoir réservé à Neymar un accueil digne des clubs les plus prestigieux au monde, le Paris Saint-Germain a pris soin de se plier en quatre pour chouchouter sa superstar recrutée pour 222 millions d'euros et au salaire annuel net de 30 millions d'euros.



Selon les informations du Parisien, le club de la capitale a mis un garde du corps à disposition du footballeur. Cette personne est chargée d'assurer sa sécurité de façon permanente, 24 heures sur 24. D'après une source interne au club, il s'agirait d'une façon de s'assurer de l'intégration "ultra-rapide" du Brésilien. Pour être certain de le protéger, il semblerait aussi que la sécurité au centre d'entraînement, le Camp des Loges, ait été nettement renforcée. "Les effectifs ont été doublés", affirme un vigile, cité par le quotidien.

À 72 heures du match de clôture de la deuxième journée de championnat entre Guingamp et le PSG, Neymar n'est toujours pas certain de pouvoir faire sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. D'après L'Équipe, le certificat international de transfert n'a toujours pas été transmis par le FC Barcelone à la Fédération française de football.



Le document est pourtant indispensable pour homologuer définitivement le contrat du joueur. Si l'autorisation n'est pas délivrée en temps et en heure pour la rencontre du 13 août, Neymar pourra cependant disputer le match du 20 août contre Toulouse, au Parc des Princes.