"Il faut absolument revoir l'opération Sentinelle", dit la femme d'un militaire

publié le 10/08/2017 à 09:26

Les proches des militaires de l'opération Sentinelle sont en colère. Depuis la dernière attaque, mercredi 9 août, d'une patrouille à Levallois-Perret, le dispositif mis en place en 2015 après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper cacher n'a jamais été autant discuté et critiqué. Laetitia, épouse de militaire et à la tête du mouvement "Femmes de militaires en colère", assure qu'elles sont "plus de 1.000 femmes de militaires et civils".



Son mari a participé à plusieurs opérations Sentinelle. Laetitia a alors découvert le revers de la médaille. "Ils sont logés dans des conditions indécentes, pour pas dire plus", déclare-t-elle. La femme de militaire dit avoir reçu plusieurs témoignages de "gens qui y sont en ce moment". "Ils sont mangés par des puces de lit, il y a de la moisissure sur les murs, ils n'ont pas accès aux sanitaires, au niveau des repas, ils ont des petits sandwichs jambon-beurre...", énumère-t-elle avant d'affirmer que "les primes ne sont pas payées tout de suite", "ceux qui ont de la chance sont payés trois ou quatre mois après", ajoute-t-elle.

Les militaires n’en peuvent plus, leur quotidien est très difficile. L'opération Sentinelle, ce sont 7.000 soldats qui patrouillent en permanence en France depuis plus de deux ans. "Il faut absolument revoir l'opération Sentinelle", clame-t-elle. Les raisons ? Déjà, le dispositif "ne sert à rien", selon elle. "Ils ne peuvent même pas faire de fouilles, quand ils arrêtent quelqu'un, il faut qu'ils appellent la police..." L'association "Femmes de militaires en colère" organise une manifestation pour dire leur ras-le-bol le 26 août prochain à Paris.