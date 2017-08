Œufs contaminés : perquisitions en cours en Belgique et aux Pays-Bas

et AFP

publié le 10/08/2017 à 16:00

Des perquisitions sont en cours jeudi 10 août en Belgique et aux Pays-Bas dans le cadre d'enquêtes sur l'utilisation frauduleuse de l'insecticide fipronil dans des élevages de poules pondeuses, à l'origine de la crise des œufs contaminés. Deux suspects, des dirigeants de l'entreprise qui aurait appliqué le produit dans les élevages, ont été arrêtés aux Pays-Bas.



"Dans le cadre du dossier fipronil, plusieurs perquisitions sont en cours actuellement" en Belgique, a brièvement indiqué dans un communiqué le parquet d'Anvers (nord), qui s'était jusqu'ici refusé à donner toute information sur l'enquête. "Des perquisitions sont en cours aux Pays-Bas, menées conjointement avec les Belges", a pour sa part indiqué Marieke van der Molen, porte-parole du parquet néerlandais.

Ce scandale alimentaire fait l'objet d'enquêtes pénales en Belgique et aux Pays-Bas. Deux sociétés sont pointées du doigt: la société néerlandaise ChickFriend, spécialisée dans le désinfection d'élevages avicoles, et son fournisseur belge Poultry-Vision.

Huit adresses de sociétés belges perquisitionnées

Ces perquisitions interviennent alors que le ministre belge de l'Agriculture Denis Ducarme a accusé mercredi 9 août les Pays-Bas d'avoir traité avec légèreté des informations concernant la présence de fipronil dans les élevages du pays, l'un des plus gros exportateurs d’œufs au monde. Il a affirmé qu'un signalement en ce sens avait été reçu par les autorités néerlandaises dès novembre 2016, ce que La Haye a contesté.



Selon le journal Het Laatste Nieuws, huit adresses en Flandre (nord de la Belgique) sont visées par les perquisitions. Le quotidien flamand affirme qu'il s'agit notamment de sociétés spécialisées dans la désinfection des exploitations avicoles.

Une crise européenne

La crise des œufs contaminés, qui trouve son origine en Belgique et aux Pays-Bas, ainsi qu'en Allemagne (Basse-Saxe) où quelques exploitations sont concernées, a eu des répercussions dans cinq autres pays d'Europe où ces œufs ont été livrés: la France, la Suisse, la Suède, le Royaume-Uni et le Luxembourg. Elle a mené au retrait préventif de millions d’œufs des supermarchés.



Le fipronil est un insecticide courant, qu'on retrouve dans les produits vétérinaires utilisés pour les animaux de compagnie contre les poux, les tiques et les acariens. En grande quantité, il est considéré comme "modérément toxique" pour l'homme par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Son utilisation est interdite sur les animaux destinés à la chaîne alimentaire dans l'Union européenne.