Le journal de 12h30 : une nouvelle police de proximité prévue

publié le 16/08/2017 à 13:39

Le candidat Emmanuel Macron a promis une nouvelle police de proximité durant sa campagne. Supprimées sous Nicolas Sarkozy, les brigades de police de proximité ont pour but de se rendre au plus près des citoyens et de favoriser le dialogue social, notamment dans les zones prioritaires. En 2003 Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, avait déclaré : "La police n'est pas là pour organiser des matchs de rugby dans les quartiers, mais pour arrêter des délinquants".



Près de 15 ans plus tard, Emmanuel Macron promet de rétablir la police de sécurité d'ici la fin de l'année. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb n'a cependant toujours pas précisé les effectifs ni le budget qui sera alloué à la réinstauration de la police de proximité. Un projet encore flou selon le syndicat de police Alliance, qui s'inquiète du manque de moyens financiers.

- Le conducteur de la voiture qui a tué une adolescente à Sept-Sorts, en Seine-et-Marne, est responsable pénalement selon le Parquet. Il doit être présenté à un juge ce mercredi après-midi

- Les ventes de cigarette ont bondi de 9,2% par rapport à 2016, un peu plus de six mois après l'instauration des paquets de cigarettes neutres.



- La mère de la petite Fiona reste derrière les barreaux malgré sa demande en liberté avant son procès en appel



- Isère : un homme de 95 ans a été mis en examen pour agression sexuelle sur deux fillettes de son quartier, à Bourgouin Jailleu.



- Donald Trump met sur le même plan néonazi et antiracistes et refuse que les statues des esclavagistes sudistes soient démontées, suite à l'attaque de Charlottesville.



- Un tweet de Barack Obama sur les violences de Charlottesville a été le tweet le plus "liké" de l'histoire du réseau social



- Le coût de la rentrée scolaire est en augmentation pour les lycéens, mais en baisse pour les collégiens et les élèves d'écoles primaires



- Plus d'un adolescent sur trois renonce à se soigner pour des raisons financières.



- Savoie : la station de Tignes accueille une épreuve d'athlétisme.



- Levothyrox : les patients se plaignent de la nouvelle formule. Une pétition a été signée par 17.000 personnes. Une plateforme a été mise en place pour soutenir les victimes.



- Football : Nice rencontre Naples ce mercredi soir pour la Ligue des champions



- Elvis Presley a disparu il y a 40 ans, le 6 août 1977.