publié le 16/08/2017 à 11:56

40 ans après sa mort, celui qu'on appelle "The King" est toujours aussi populaire aux États-Unis. Le 16 août, 50.000 personnes sont attendues à Graceland, la célèbre résidence d'Elvis Presley située à Memphis, dans le Tennessee.



Le chanteur rock'n roll est considéré comme l'artiste ayant vendu le plus de disques dans l'histoire de la musique avec plus d'un milliard d'albums écoulés. Ses tubes comme Heartbreak Hotel, Hound Dog ou encore Jailhouse Rock ont traversé les époques. Il se place en 4ème position des célébrités mortes produisant le plus de revenus selon le classement Forbes de 2016. L'année dernière ses albums se sont écoulés à un million d'exemplaires pour un revenu total de 23 millions d'euros (27 millions de dollars).

Depuis son ouverture au public en 1982, Graceland, la maison mythique d'Elvis Presley a été visitée par plus de 20 millions de personnes. Chaque année, 600.000 touristes visitent le musée dédié à la star. Certains fans se déplacent jusqu'à Memphis pour déposer des fleurs et lui rendre hommage devant sa tombe.



Elvis Presley est né le 8 janvier 1935 à Tupelo, dans le Mississippi. Il est le fruit de l'union d'un chauffeur de camion, Vernon, et d'une couturière, Gladys. En 1948, il déménage à Memphis. Il obtient son bac avant d'enregistrer son premier disque à 19 ans, grâce auquel il deviendra une véritable star. Cependant, vers la fin de sa vie, Elvis Presley est en surpoids et accro aux médicaments. Le 16 août 1977, il est retrouvé mort dans sa salle de bains.