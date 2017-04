iQos, le nouveau système de Marlboro pour une cigarette moins nocive

publié le 14/04/2017 à 17:42

Une cigarette sans fumée, sans cendres et sans odeur. Les habitudes des fumeurs vont-elles bientôt évoluer ? Le groupe Philip Morris va lancer, en France, un système électronique qui chauffe le tabac mais ne le brûle pas. Cependant, contrairement à la cigarette électronique, la sensation demeure proche de celle d'une cigarette habituelle, selon l'inventeur de cette nouvelle technologie appelée iQos.



Cette dernière se compose d'une forme de gros stylo, dans laquelle on introduit une cigarette au filtre raccourci et que l'on recharge avec des barrettes de tabac, qui sont donc chauffées à 350 degrés, et non plus brûlé à 800 ou 900 degrés, lors de l'utilisation.

Ce produit sera commercialisé au prix de 70 euros pour le dispositif électronique alors que les recharges, qui contiennent 20 barrettes de tabac, seront vendeus sept euros l'unité. Un prix qui correspond donc à celui d'un paquet traditionnel de cigarettes.

Une technique moins nocives ?

Une technique qui limiterait les risques, selon le producteur. Le phénomène de combustion serait en effet supprimé. Mais les cancérologues et tabacologues restent prudents face à ce nouveau produit : "Lorsque l'on brûle, on sait que l'on brûle 5.000 ou 6.000 substances dont une centaine sont toxiques. Quand on fait passer de la vapeur, on chauffe une feuille de tabac, on extrait de la nicotine et également d'autres substances dont des produits toxiques", explique le pneumologue Gérard Mathern, contacté par RTL.





Un produit qui, en l'absence d'études scientifiques indépendantes, requiert donc la plus grande prudence. Commercialisé déjà dans une vingtaine de pays, dont l’Italie, la Suisse et le Royaume-Uni, il sera lancé en mai à Paris et à Nice pour commencer. Vendu exclusivement chez les buralistes, les paquets devront comporter un avertissement sanitaire, comme n'importe quel paquet de cigarettes.