publié le 15/08/2017 à 22:52

Emmanuel Macron a porté plainte, ce mardi 15 août, pour "harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée". L'Élysée affirme que le journaliste s'est introduit dans la propriété privée où le couple présidentiel est en vacance à Marseille.



Le reporter dément. Au micro de RTL, il a raconté sa garde-à-vue de 6 heures et ce qu'il qualifie de tentative d'intimidation de la police et du pouvoir, à son encontre et celle de certains de ses confrères. La question de la légitimité de cette action en justice pose aussi celle du traitement présidentiel réservé aux journalistes.

Ludovic Vigogne, lui, souligne la double contrainte de cet exercice : passer tranquillement un été de repos et, en même temps, envoyer une carte postale choisie aux Français. Pour lui, Emmanuel Macron, comme François Hollande avant lui, se heurtent à cette question. Élisabeth Lévy, elle, considère que le président est dans son bon droit.





Ludovic Vigogne, journaliste politique à l'Opinion

Rokhaya Diallo, documentariste

Élisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur