Le maire de New York veut une augmentation drastique du prix des cigarettes

publié le 27/04/2017 à 06:35

On débat souvent du prix des cigarettes en France. Mais à New York, il pourrait bien passer à un prix prohibitif : 13 dollars minimum (12,15 euros) le paquet. C'est 2,50 dollars de plus d’un coup. Ça sera donc presque deux fois plus cher que les paquets en France. Et encore, c'est le prix de base. Certains paquets seront vendus jusqu'à 5 dollars plus chers. C'est le maire de la ville, Bill de Blasio, qui souhaite ainsi augmenter de manière drastique le prix du tabac.



Il n'en est plus à inciter les fumeurs à arrêter. Il veut les forcer en les frappant au portefeuille. Comme le dit un responsable de la santé à la mairie, "il faut que ce soit plus difficile de fumer". La mesure n'est pas encore avalisée. Elle va être examinée dans les prochaines semaines, le maire vient de l'annoncer.

On estime qu'il y a aujourd'hui, sur les 8,5 millions d'habitants de New York, il y a 900.000 fumeurs (on ne parle pas de l'agglomération, seulement de la ville). Un peu plus de 10 % de la population, c'est deux fois moins qu'il y a quinze ans. Le maire veut réduire leur nombre de 160.000 d'ici 2020.