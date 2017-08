et La rédaction numérique de RTL

publié le 15/08/2017 à 11:22

Quel est le mobile de l'assaillant de Sept-Sorts ? L'automobiliste a foncé sur la terrasse d'une pizzeria, tuant une jeune fille de 13 ans et faisant plusieurs blessés, dont quatre sont entre la vie et la mort. Si la piste terroriste a rapidement été écartée, le caractère intentionnel de son acte est avéré.



Le conducteur n'est connu ni de la police, ni de la justice, pas plus que des services de renseignement. Les gendarmes de la section de recherche de Paris l'ont interrogé dès après son interpellation. L'homme de 32 ans, suicidaire, a rapidement déclaré qu'il s'agissait, selon ses dires, de sa seconde tentative en deux jours.

Le profil psychologique de l'assaillant est fragile, et ses déclarations vont encore être vérifiées par les experts puisque, lors de son interpellation, l'homme a également indiqué aux gendarmes qu'il possédait une arme dans son véhicule ce qui, après vérification, était totalement faux. Pour démêler le vrai du faux, les enquêteurs vont commencer les auditions de sa famille et de ses proches.



En parallèle, les résultats des analyses toxicologiques ont permis de constater que l'homme avait ingurgité "une quantité importante de médicaments". La veille, le vice-procureur Éric de Valroger, avait affirmé qu'il était "hautement vraisemblable" que l'homme ait été sous l'emprise de stupéfiants au moment de passer à l'acte.