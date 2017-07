et AFP

Très discret depuis la fin de son mandat en janvier dernier, Barack Obama fait une apparition sur la scène politique américaine. Pour la première fois depuis son départ du pouvoir, il participe jeudi 13 juillet à une réunion de levée de fonds démocrate, un événement qui restera toutefois privé.



Le but de cette levée de fonds : soutenir le nouveau comité démocrate, le National Democratic Redistricting Committee. Et financer les prochaines batailles électorales au niveau local dans les États américains, dans le but affirmé de prendre le contrôle du très stratégique redécoupage des circonscriptions du Congrès qui aura lieu après 2020.

"Restaurer l'équité dans notre démocratie en défendant des cartes électorales plus justes et plus inclusives est une priorité pour le président Obama", a expliqué son porte-parole, Kevin Lewis, dans un communiqué. Depuis les élections de 2010, les républicains ont la majorité à la Chambre.