Nicolas Sarkozy "s'emmerde" et regarde "beaucoup" la télévision

publié le 11/08/2017 à 12:35

La vie de retraité n'est pas du goût de Nicolas Sarkozy. Après avoir essuyé un échec lors de la primaire de la droite et du centre, l'ancien président de la République a pris ses distances avec la vie politique. Exception faite en pleine affaire Fillon, où il s'était entretenu avec le candidat.



Et depuis ? Nicolas Sarkozy s’ennuie. Christophe Castaner a raconté au Monde l'échange qu'il avait eu avec lui le 14 juillet dernier. Les deux hommes politiques se trouvaient à Nice pour la commémoration de l'attentat perpétré sur la promenade des Anglais. "J'ai dit à Macron qu'il avait un bon porte-parole. Je vous vois à la télé ! Je la regarde beaucoup. Vous savez, je m'emmerde !"

Ce coup de blues de l'ancien Président n'est pas une première. L'académicien Jean d'Ormesson rapportait à Valeurs Actuelles que les propos tenus par son "ami" : "Oh j'abandonne la politique, parce qu'on ne gagne pas assez d'argent. J'en ai assez de gagner 3.000 euros en tant que ministre, je renonce à la politique, je vais faire mon propre fonds et je vais gagner beaucoup d'argent. Je vais m'installer à Dubaï, à Bahreïn, à Singapour et à Hong Kong. Carla est très contente".