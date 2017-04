publié le 20/04/2017 à 21:21

Fusillade en plein cœur de Paris, sur l'avenue des Champs-Élysées. Un policier a été tué par un assaillant, lui-même abattu en riposte par les forces de l'ordre, dans la soirée de jeudi 20 avril. Deux autres policiers ont été blessés, dont un gravement, lors de cet échange de tirs. La section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête.



L'attaque s'est produite peu avant 21 heures. Le suspect est sorti d'une voiture pour tirer en rafale, à l'arme automatique, sur un fourgon de police. Un policier a été tué à cet instant. L'individu a tenté de prendre la fuite en courant, tout en tirant et blessant deux autres agents. Il a ensuite été abattu par les forces de l'ordre, selon le récit du porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Le quartier, particulièrement touristique, a été complètement bouclé. Des policiers lourdement armés, ainsi que des militaires de la mission de protection Sentinelle, sont mis à contribution pour sécuriser les lieux. Un hélicoptère survole la zone. Des stations de métro ont été fermées.

22h44 - Plusieurs candidats à la présidentielle ont réagi à l'attaque. Dans l'émission 15 minutes pour convaincre diffusée en ce moment même sur France 2, Emmanuel Macron a réagi en direct en témoignant sa "solidarité à l'égard de nos forces de police" et en ayant "une pensée pour la famille de la victime", tout en prévenant que "cette menace fera partie du quotidien des prochaines années". Benoît Hamon a tweeté son "soutien total" aux forces de l'ordre, François Fillon a rendu "hommage aux forces de l'ordre" et Marine Le Pen a évoqué son "émotion" vis-à-vis des forces de l'ordre "à nouveau prises pour cible". Jean-Luc Mélenchon a partagé sa "pensée émue".



22h43 - Une vidéo montre les évacuations qui se déroulaient sur les Champs-Élysées.

22h38 - Selon nos informations, il n'y avait pas d'explosifs dans la voiture abandonnée par l'assaillant. Les enquêteurs y ont trouvé une carte grise, avec le nom d'un homme. Reste à savoir si l'individu est propriétaire de cette voiture ou s'il s'agit d'une voiture volée. Son identité est en cours de vérification.





22h34 - Selon une information donnée de source policière par l'agence Reuters, l'individu serait fiché S et donc connu des services de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI).



22h32 - François Hollande s'exprimera après une réunion de crise avec Bernard Cazeneuve, Premier ministre, et Matthias Fekl, ministre de l'Intérieur.



22h29 - Un témoin, Choukri Chouanine, gérant d'un restaurant situé rue de Ponthieu, dans une rue adjacente, a raconté à l'AFP avoir entendu une "fusillade brêve" mais avec "beaucoup de tirs". "On a dû cacher nos clients dans nos sous-sols", a-t-il ajouté.



22h20 - "Je n'ai pas à l'heure actuelle d'informations faisant état d'autres informations en parallèle de celui qui se déroule sur les Champs-Élysées", indique le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il n'y a donc pas eu d'autres coups de feu depuis la fusillade.

22h19 - Des mesures de confinement sont toujours en cours dans certains secteurs, mais certaines personnes bloquées dans des lieux ont pu sortir et quitter la zone quadrillée.



22h17 - "L'homme aurait agi seul" au moment des premiers coups de feu, affirme sur RTL le porte-parole du ministère de l'Intérieur.



22h16 - Donald Trump s'est exprimé sur cette fusillade. "Il semble que ce soit une attaque terroriste", a affirmé le président des États-Unis, cité par l'AFP. Pour le moment, les autorités françaises n'ont pas effectué de déclaration en ce sens.



22h14 - Le Premier ministre Bernard Cazeneuve s'est rendu jeudi peu avant 22h00 à l'Elysée pour rejoindre François Hollande et faire un point sur la fusillade, qui intervient à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle.



22h13 - La section antiterroriste du parquet de Paris ouvre une enquête.



22h03 - Le porte-parole du ministère de l'Intérieur considère que les policiers ont été "délibérément pris pour cible". Sans vouloir privilégier d'hypothèse, l'attaque "ne serait pas à relier avec un autre fait", notamment un éventuel braquage qui aurait mal tourné. "A priori, c'est un fait qui s'est déroulé de manière indépendante".



22h02 - "Tout le quartier a été bouclé pour s'assurer que l'individu a agi seul et n'a pas bénéficié de complicités", ajoute le porte-parole du ministère de l'Intérieur, évoquant également des opérations de déminage.



21h57 - Outre le policier tué, deux agents de police ont été blessés, annonce le porte-parole du ministère de l'Intérieur sur BFMTV. "Peu avant 21 heures, une voiture est arrivée à hauteur d'un car de police. (...) Un homme est sorti du véhicule a ouvert le feu à l'arme automatique sur le car de police et a tué un policier. Il a tenté de partir en courant en essayant de viser et de prendre pour cible d'autres policiers. Il a réussi à en blesser deux autres. Il a été abattu par les forces de l'ordre. C'est un bilan extrêmement lourd", dit Pierre-Henry Brandet.



21h55 - Selon le syndicat Unité-SGP Police, l'assaillant aurait fait feu, à bord d'un véhicule, sur une voiture de police qui se trouvait à un feu rouge.

Un individu, en véhicule, aurait fait feu sur une voiture de police à l'arrêt à un feu rouge abattant un policier. — UNITÉ SGP POLICE (@UNITESGPPOLICE) 20 avril 2017

21h49 - Des personnes sont enfermées dans des magasins et restaurants, comme le confirme Julien Courbet, animateur sur RTL.

Je n ai jamais vécu une telle scène de panique on s est réfugié dans des bureaux toutes les tables renversées par des gens pris de panique — Julien Courbet (@courbet_julien) 20 avril 2017

21h47 - La Brigade d'intervention et de recherche (BRI) est sur place, selon le syndicat de police Alliance contacté par BFMTV.



21h45 - Plusieurs stations de métro ont été fermées par mesure de sécurité. C'est notamment le cas de Champs-Élysées-Clémenceau et de Franklin D. Roosevelt.



21h35 - La préfecture de police confirme que l'assaillant a été "neutralisé", qu'un policier est mort et qu'un autre a été blessé.



21h28 - Une vidéo montre l'important dispositif de sécurité qui est déployé sur l'avenue.

Coming back from a run, Champs Elysées is a mess.. #paris pic.twitter.com/CTwRuqDCAQ — Ralph (@vanderpauw) 20 avril 2017

21h26 - Selon nos informations, le tireur a été abattu.

21h25 - La préfecture de police demande à la population de respecter les consignes des force de l'ordre.

Intervention de police en cours sur le secteur des #ChampsElysees Evitez le secteur et respectez les consignes des forces de police — Préfecture de police (@prefpolice) 20 avril 2017