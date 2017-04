publié le 20/04/2017 à 23:38

Un assaillant abattu, un policier tué et deux autres blessés. Ce jeudi 20 avril vers 21 heures, La France a été victime d'une nouvelle attaque, dans ce qui pourrait être un acte terroriste. Rapidement après les faits, le président américain Donald Trump a pris la parole, évoquant une "attaque terroriste" et présentant "ses condoléances au peuple de France".



"C'est une chose vraiment, vraiment terrible qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais il semble que ce soit une attaque terroriste", a affirmé Donald Trump depuis la Maison Blanche, interrogé sur ces événements à l'occasion d'une conférence de presse conjointe avec Paolo Gentiloni, le Premier ministre italien.

L'attaque s'est produite lorsqu'un homme, semble-t-il seul, s'est arrêté en voiture à proximité d'un car de police, ouvrant le feu avec une arme automatique de type kalachnikov en direction de trois policiers de la 32e compagnie d’intervention de la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris. Ils étaient situés à l'avant du véhicule et l'un d'eux a été tué. Les deux autres fonctionnaires sont pour leur part blessés.



Selon les informations de RTL, l'individu en question serait connu des services de police et de l'antiterrorisme et serait également fiché S. Après l'attaque, il a tenté de prendre la fuite en courant en tirant et a été abattu par les forces de l'ordre, tel que l'a rapporté le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Le quartier des Champs-Élysées, où se sont déroulés les faits, a été bouclé par des policiers et des militaires de l'opération Sentinelle. Une enquête a par ailleurs été ouverte par la section antiterroriste du parquet de Paris.