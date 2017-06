publié le 11/06/2017 à 21:54

Les cartes de la géographie politique en France se redessinent après les résultats du premier tour des élections législatives, ce dimanche 11 juin. Alors que le taux de participation a atteint un taux historiquement bas, que le parti de La République en Marche confirme son écrasante majorité, d'autres mouvements politique se voient désavoués par les électeurs français.



Anciens ministres et responsables de parti ont annoncé leur défaite dès le premier tour à quelques heures de la fermeture des bureaux de vote, ce dimanche 11 juin.

Découvrez les scores près de chez vous, circonscription par circonscription, grâce à notre moteur de recherche de résultats.



Nicolas Bay : le responsable de la campagne législative du Front National a été éliminé à vingt voix près, à l'issue du premier tour de l'élection législative dans la 6e circonscription de Seine-Maritime, selon les résultats définitifs. Avec 22,78% des suffrages, Nicolas Bay est arrivé en 3e position derrière le candidat de la République en marche Philippe Dufour (26,87%) et celui du PCF Sébastien Jumel (22,82%). Seules vingt voix séparent Jumel et Bay. La députée sortante, Marie Le Vern (PS), a obtenu 9,56%.



Matthias Fekl : l'ancien ministre de l'Intérieur (PS) a été éliminé au premier tour de l'élection législative dans la deuxième circonscription de Lot-et-Garonne, selon les résultats définitifs. Le candidat socialiste est arrivé troisième, derrière celui de la République en marche Alexandre Freschi (28,39%) et la représentante du Front national Hélène Laporte (20,32%). L'ancien ministre rassemble 17,00% des suffrages exprimés mais, du fait de l'abstention, échoue nettement en dessous des 12,5% des inscrits.



Patrick Mennucci : le candidat PS sortant à Marseille a annoncé son élimination dès le premier tour, où il affrontait notamment le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, regrettant que son bilan n'ait pas "pu résister aux dynamiques politiques auxquelles [il devait] faire face. À l'heure où je vous parle, sans appel, je ne suis pas qualifié pour le second tour des élections législatives dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône", a déclaré sur TF1 Patrick Mennucci, expliquant que le lien qu'il avait "tissé avec les électeurs de [sa] circonscription n'était sans doute pas suffisamment fort pour résister à la recomposition politique actuelle".