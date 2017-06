publié le 11/06/2017 à 20:00

Emmanuel Macron est sur le point de réussir son pari. À l'issue du premier tour, le rapport de force penche largement en sa faveur. Malgré un record de participation à la baisse (49%) sous la Ve République, La République En Marche (REM), émanation du mouvement créé par Emmanuel Macron il y a seulement 14 mois, est crédité de 32,9% des suffrages exprimés et écrase littéralement les partis adverses. Selon les estimations de Kantar Sofres-OnePoint, cela représente entre 400 et 440 députés.



L'alliance Les Républicains-UDI, qui prétendait en début de campagne être en mesure d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron avant d'apaiser son discours, est en deuxième position. Mais très loin derrière. Le parti de la droite traditionnelle obtient 21% des voix et devient la première force d'opposition (entre 95 et 132 députés) devant le Front national, qui réalise un score décevant avec 13,5% des suffrages exprimés (entre 2 et 5 députés). On est loin du score record de Marine Le Pen (21,3%) à la présidentielle.



La France insoumise seulement à 11%, claque pour le PS à 7,8%

La France insoumise, emmenée par Jean-Luc Mélenchon, n'a visiblement pas profité de l'élan de la présidentielle. Avec 11% des suffrages exprimés (entre 13 et 23 députés), le mouvement, qui portait le programme baptisé L'Avenir en commun, n'atteint pas au niveau national le seuil minimal pour se maintenir au second tour. Pis, l'alliance Parti socialiste-Parti radical de gauche-Divers gauche réalise un score inférieur à 10% : 9,7% (15 à 25 députés). Le Parti socialiste, seul, obtient 7,8%.

Les autres forces politiques sont quasi-inexistantes. Les écologistes ont convaincu 4% des électeurs, devant le Parti communiste (3,2%), les candidats divers (2,8%), Debout la France (1,1%) et l'extrême gauche (0,8%).