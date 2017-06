publié le 11/06/2017 à 19:45

Si certains vous sont totalement inconnus, d'autres ne passeront pas inaperçus ce dimanche 11 juin, date du premier tour des élections législatives. Parmi les 7.877 candidats à se présenter face aux Français, des noms résonnent avec le passé politique de la France comme Manuel Valls, Benoît Hamon, Myriam El Khomri ou encore Nathalie Kosciusko-Morizet.



Sous les couleurs du Parti socialiste, des Républicains ou même de la "majorité présidentielle" comme Marisol Touraine, ces noms connus de la politique française vont-ils passer le premier tour des élections législatives dans leurs circonscriptions respectives ?

Manuel Valls, l'ancien premier ministre de François Hollande, doit par exemple faire face dans sa circonscription de l'Essonne à un étonnant concurrent : l'humoriste sans étiquette Dieudonné. Un candidat parmi d'autres répartis sur tout le territoire français : exemples avec le mathématicien Cédric Villani ou l'ancienne torera Maria Sara.

Découvrez les résultats des hommes et femmes politiques

Tiphaine Auzière, belle-fille d'Emmanuel Macron, candidate suppléante dans la 4e circonscription du Pas-de-Calais pour la République en Marche : en attente des résultats.



Cécile Duflot, ancienne ministre du Logement et de l'Égalité des territoires, députée sortante dans la 6e circonscription de Paris (sous l'étiquette d'Europe écologie-Les Verts) : en attente des résultats.



Myriam El Khomri, ancienne ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social sous François Hollande, candidate PS dans la 18e circonscription de Paris : en attente des résultats.



Gaspard Gantzer, conseiller en communication de François Hollande, candidat REM dans la 2e circonscription de l'Ille-et-Villaine : en attente des résultats.



Benoît Hamon, le député des Yvelines et candidat à sa réélection dans la 11e circonscription des Yvelines sous l'étiquette PS : en attente des résultats.



Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l'Essonne et ancienne ministre de l'Écologie sous Nicolas Sarkozy, candidate du parti Les Républicains : en attente des résultats.



Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé sous François Hollande, candidate de la majorité présidentielle dans la 3e circonscription d’Indre-et-Loire : en attente des résultats.



Manuel Valls, ancien premier ministre de François Hollande et candidat à sa propre succession dans la 1ère circonscription de l'Essonne (sous aucun parti) : en attente des résultats.



Caroline De Haas, militante féministe, ancienne porte-parole d'Osez le féminisme et candidate dans la 18e circonscription de Paris : en attente des résultats.

Découvrez les résultats des personnalités

Dieudonné, humoriste controversé et candidat sans étiquette dans la 1ère circonscription de l'Essonne : en attente des résultats.



Le chanteur Francis Lalanne se présente comme suppléant du candidat du mouvement 100% La force éco-citoyenne, dans la 1ère circonscription de l'Essonne.





Maria Sara, ex-torera, candidate REM dans la 2e circonscription du Gard : en attente des résultats.



Cédric Villani, célèbre mathématicien et lauréat de la médaille Fields en 2010, candidat pour la première fois à une élection dans la 5e circonscription de l'Essonne (pour REM) : en attente des résultats.