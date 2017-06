publié le 11/06/2017 à 20:07

Environ 47 millions de citoyens sont appelés aux urnes pour désigner les 577 députés qui vont siéger pendant cinq ans à l'Assemblée nationale. Les 67.000 bureaux de vote, ouverts depuis 8 heures, doivent fermer à 18 heures (ou 20 heures dans les grandes villes). Plus de 50.000 policiers et gendarmes, aidés de militaires de l'opération de surveillance Sentinelle, sont mobilisés pour assurer le bon déroulement du scrutin.



À Paris, de nombreuses circonscriptions sont à surveiller. Dans la 2e circonscription, Nathalie Kosciusko-Morizet se trouvait dans une position délicate, car obligée d'affronter les candidatures dissidentes LR de Henri Guaino et Jean-Pierre Lecoq, mais aussi celle de Gilles Le Gendre, représentant de La République En Marche. En outre, dans la 18e circonscription, Myriam El Khomri se trouvait en difficulté face à Pierre-Yves Bournazel. Les deux candidats, devant également composer avec Paul Vannier de La France Insoumise et la féministe Caroline de Haas, se réclament de la majorité présidentielle.

Découvrez les résultats dans le département de Paris (75), circonscription par circonscription :





1ère circonscription

Paris 1er arrondissement, Paris 2eme arrondissement, Paris 8eme arrondissement, Paris 9eme arrondissement



2ème circonscription

Paris 5eme arrondissement, Paris 6eme arrondissement, Paris 7eme arrondissement



3ème circonscription

Paris 17eme arrondissement, Paris 18eme arrondissement



4ème circonscription

Paris 16eme arrondissement, Paris 17eme arrondissement



5ème circonscription

Paris 3eme arrondissement, Paris 10eme arrondissement



6ème circonscription

Paris 11eme arrondissement, Paris 20eme arrondissement



7ème circonscription

Paris 4eme arrondissement, Paris 11eme arrondissement, Paris 12eme arrondissement



8ème circonscription

Paris 12eme arrondissement, Paris 20eme arrondissement



9ème circonscription

Paris 13eme arrondissement



10ème circonscription

Paris 13eme arrondissement, Paris 14eme arrondissement



11ème circonscription

Paris 6eme arrondissement, Paris 14eme arrondissement



12ème circonscription

Paris 7eme arrondissement, Paris 15eme arrondissement



13ème circonscription

Paris 15eme arrondissement



14ème circonscription

Paris 16eme arrondissement



15ème circonscription

Paris 20eme arrondissement



16ème circonscription

Paris 19eme arrondissement



17ème circonscription

Paris 18eme arrondissement, Paris 19eme arrondissement



18ème circonscription

Paris 9eme arrondissement, Paris 18eme arrondissement