"Légistatives 2017" : la faute d'orthographe qui affole Twitter

publié le 11/06/2017 à 20:23

Une petite faute d'orthographe et c'est tout le réseau social qui s'emballe... Alors que les Français sont appelés à voter ce dimanche pour le premier tour des législatives, les réseaux sociaux sont souvent lieu de discussions et de débats politiques enflammés.



C'est exactement ce qui s'est passé sur Twitter, sauf que ce n'est pas le hasthag #législatives2017 qui a fait sensation mais celui de #legistatives2017. Avec un "T" mal placé. Une coquille qui s'est retrouvé en "top" sur le réseau social. Presque tous les internautes se sont fait avoir y compris certains journalistes et politiques qui n'ont rien vu de cette petite faute. C'est le cas de la candidate LR, Valérie Boyer ou encore de Francis Letellier.

Une coquille qui a eu le le don d'exaspérer ceux qui ne sont pas tombés dans le piège à l'instar de Raquel Garrido, la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon : "Tellement de mépris pour les légisLatives que même le hashtag est mal écrit ! Marre de la Monarchie présidentielle", a-t-elle fustigé sur le réseau social.

#legistatives2017 en TT. Tellement de mépris pour les legisLatives que même le hashtag est mal écrit ! Marre de la monarchie présidentielle! — Raquel Garrido (@RaquelGarridoFI) 11 juin 2017

Pour connaître l'origine de cette erreur, il faut remonter au 14 mai dernier. Il s'agit d'un tweet rédigé en corse par Jean-Félix Acquaviva, candidat nationaliste dans la 2e circonscription de Haute-Corse. Son hashtag a ensuite été réutilisé par un post d'un candidat de la France insoumise qui a été retweeté plus de 100 fois. C'est à partir de de ce tweet que la machine s'est emballée, l'audience du hashtag a tout de suite atteint des sommets, médias, politiques et militants l'ont réutilisé sans s'en rendre compte.

Des personnalités politiques majeurs comme Jean-Luc Mélenchon sont donc tombés dans le panneau, mais également des médias de premier plan comme le compte Twitter de l'Agence France-Presse. Comme l'explique nos confrères du Huffpost, il n'y a pas que la négligence qui est à l'origine de cette diffusion. L'audience croissante de ce hashtag est surtout du à une succession de facteurs humains et informatiques, qui ont donc mené ce #legistatives2017 en évidence sur le réseau social.