Guaino dénonce un électorat "à vomir" et annonce son retrait de la politique

et AFP

publié le 12/06/2017 à 03:13

"Je suis allé au bout de mes engagements politique", a déclaré Henri Guaino sur le plateau de BFMTV, dimanche 11 juin. Le député sortant et candidat dissident Les Républicains dans la 2e circonscription de Paris a été crédité de moins de 5% des voix, à l'issue du premier tour des législatives. "Cela fait plus de 30 ans, avec un seul mandat de député qui vient de s'achever, voilà, j'ai épuisé le sujet", a-t-il déclaré.



Relancé sur le fait de savoir s'il annonçait son retrait de la politique, il a répondu: "Oui, oui. Quand on fait 4,5%...", score qui le place en 7e position au premier tour.



Le candidat de la République en Marche (REM) Gilles Le Gendre est, lui, arrivé en tête dans la 2e circonscription de Paris avec 41,81% des suffrages exprimés, largement devant la candidate officiellement investie par Les Républicains, Nathalie Kosciusko-Morizet (18,13%). Le maire LR du VIe arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, est arrivé 3e avec 9,17% des suffrages exprimés.

Un électorat "à vomir"

"L'électorat qui a voté dans la 2e circonscription de Paris, est, à mes yeux, à vomir", a pesté Henri Guaino devant les journalistes. Le député sortant a notamment fustigé "les bobos d'un côté qui sont dans l'entre-soi, dans l'égoïsme", et puis "la bourgeoisie traditionnelle de droite qui va à la messe, envoie ses enfants au catéchisme et qui vote pour un type qui pendant 30 ans, s'est arrangé, a triché par tous les moyens. Voilà, c'est tout, j'ai voulu aller jusqu'au bout, je suis allé jusqu'au bout".

Aux journalistes qui s'étonnaient de ce mépris affiché de ses électeurs, l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy a répondu: "Pour ceux-là, oui [...] Je constate ce qu'ils ont fait au moment de la primaire, pour qui ils ont voté contrairement à tous leurs préceptes moraux, cette hypocrisie du socle sociologique sur lequel la droite s'est rétrécie, voilà", a-t-il poursuivi.