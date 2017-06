publié le 06/06/2017 à 07:28

C'est une toute première indication sur le scrutin du dimanche 11 juin : les candidats estampillés Emmanuel Macron sont largement en tête chez les Français de l'étranger. Le scrutin a eu lieu en avance et c'est un carton plein pour les candidat "La République en Marche". Les députés-sortants, de gauche ou de droite, sont en déroute. Axelle Lemaire, ex-secrétaire d'État socialiste, ne fait que 8% par exemple. Frédéric Lefebvre ou Thierry Mariani pour Les Républicains, ne dépassent pas les 20%. La République en Marche est en tête dans dix circonscriptions sur onze... Ils pourraient l'emporter partout.



De quoi faire réfléchir Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la "France insoumise" affirmait au début de cette campagne être prêt à entrer à Matignon. Celui qui est aussi candidat à Marseille, semble revoir ses ambitions à la baisse. Il parle ouvertement désormais du rôle qu'il entend jouer s'il entre à l'Assemblée dans l'opposition.



"Un député d'opposition c'est un lanceur d'alerte, c'est un écrivain d'amendements, c'est cette fonction là qu'il faudra tenir, explique Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que dans notre famille politique et intellectuelle on est devenu plus proposant que dénonçant. Il y a eu une telle avalanche de dénonciations qu'à un moment donné, elles ne retiennent plus l'attention. Lorsque l'on propose des choses, les gens essayent de voir quel compte ils pourraient y trouver et c'est plus convaincant.

Les candidats de cette 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône : Jean Kergomard (divers gauche, Nouvelle Donne) Jeanne Marti (Front national), Jean-Victor Shilling-Ford (divers, la République en marche ! [dissident]), Ferdinand Richard (divers gauche, Mouvement des progressistes), Martine Carpentier (extrême droite), Nora Akhazzane (divers), Cyril Bret (Parti animaliste), Corinne Versini (La République en marche !)

Léo Hassan-Tahiri (divers), Lydie Gandon (Confédération pour l'Homme, l'Animal et la Planète), Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), Mohamed Naïli (Union populaire républicaine), Gabriel Duplaix (Debout la France), Selma Boudouaya (divers droite), Julie Bouhet-Massiani (Régions et peuples solidaires - Parti de la nation corse), Solange Biaggi (Les Républicains), Isabelle Bonnet (Lutte ouvrière), Halidi Aboubacar (divers gauche, Mouvement 100 %), Patrick Mennucci (député sortant, parti socialiste), Zita Etoundi (divers, #MaVoix)