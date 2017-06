publié le 11/06/2017 à 22:13

Les résultats dans le département de la Somme étaient attendus à plus d'un titre. Dans la première circonscription, le second tour opposera Nicolas Dumont, candidat La République En Marche (34,13%), à François Ruffin, le célèbre réalisateur de Merci Patron. Le second tour s'annonce toutefois compliqué pour le candidat de La France insoumise, qui totalise 24,32% des suffrages exprimés.



Dans la circonscription voisine, la deuxième, Barbara Pompili, ancienne EELV, ministre de François Hollande et aujourd'hui soutien d'Emmanuel Macron, arrive en tête avec plus de 40% des voix. Il y aura donc peu de suspense dans son duel avec Cédric Maisse, candidat de La France insoumise. La République En Marche est aussi en ballottage favorable dans les 3e et 4e circonscriptions du département picard. Dans la cinquième circonscription, il n'y aura pas de second tour. Stéphane Demilly (UDI) est réélu député avec 53,77% des voix.

Découvrez les résultats dans le département de la Somme (80), circonscription par circonscription :





1re circonscription :



Mai-Linh Nguyen (DIV) : 0,51% (202 voix)

Amal Aissaoui (EXG) : 0,80% (313 voix)

Ricky Mouko (DIV) : 0,30% (116 voix)

Dominique Reitzman (EXG) : 0,46% (180 voix)

Yvon Flahaut (EXD) : 1,53% (599 voix)

François Ruffin (LFI) : 24,32% (9.545 voix)

Franck De Lapersonne (FN) : 15,94% (6.255 voix)

Nicolas Dumont (REM) : 34,13% (13.394 voix)

Stéphane Decayeux (LR) : 13,38% (5.251 voix)

Florient Tryoën (DLF) : 1,59% (623 voix)

Pascale Boistard (PS) : 7,06% (2.770 voix)



2e circonscription :



Étienne Bauvois (EXD) : 0,64% (237 voix)

Nicolas Versaen (FN) : 11,00% (4.044 voix)

Bruno Paleni (EXG) : 1,06% (389 voix)

Noémie Devisse (DLF) : 1,33% (491 voix)

Olivier Jardé (DVD) : 12,45% (4.579 voix)

Gérard Daullé (DIV) : 0,53% (194 voix)

Barbara Pompili (REM) : 40,70% (14.970 voix)

Christian Galli (ECO) : 2,14% (786 voix)

Philippe Casier (PS) : 5,72% (2.102 voix)

Hubert De Jenlis (UDI) : 10,11% (3.719 voix)

Cédric Maisse (LFI) : 14,33% (5.269 voix)



3e circonscription :



Anne Lengelé (EXD) : 1,53% (677 voix)

Jean-Claude Buisine (PS) : 6,00% (2.658 voix)

David Mongin (DIV) : 0,61% (271 voix)

Isabelle Brusadelli-Dorion (LFI) : 12,08% (5.349 voix)

Nicolas Lottin (DLF) : 2,77% (1.228 voix)

Rémy Chassoulier (EXG) : 0,85% (376 voix)

Arnaud Petit (PCF) : 5,97% (2 642 voix)

Patricia Chagnon (FN) : 21,67% (9.592 voix)

Emmanuel Maquet (LR) : 21,93% (9.711 voix)

Dominique Ledet (DIV) : 0,49% (219 voix)

Bruno Mariage (REM) : 26,09% (11.551 voix)



4e circonscription :



Patricia Wybo (DLF) : 2,54% (1.083 voix)

Pascal Flament (EXG) : 1,24% (531 voix)

Sabrina Le Corronc (EXD) : 1,14% (487 voix)

Martin Domise (LR) : 18,06% (7.707 voix)

Eric Richermoz (FN) : 21,69% (9.258 voix)

Christophe Hertout (LFI) : 13,00% (5.550 voix)

Elodie Héren (EELV) : 4,92% (2.101 voix)

Christelle Hiver (UDI) : 4,19% (1.790 voix)

Adam Makowski (DIV) : 0,57% (245 voix)

Jean-Claude Leclabart (REM) : 32,64% (13.933 voix)



5e circonscription :



Valérie Roussel (PCF) : 4,88% (1.950 voix)

Olivier Spinelli (LFI) : 11,98% (4.783 voix)

Stéphane Demilly (UDI) : 53,77% (21.474 voix)

Thierry Vindevogel (DIV) : 3,59% (1.435 voix)

Florence Perdu (EXD) : 1,19% (477 voix)

Olga Sorokina-Dolle (DLF) : 1,57% (626 voix)

David Makowski (DIV) : 0,65% (261 voix)

Loïc Grimaux (FN) : 21,25% (8.488 voix)

Regis Lievrard (EXG) : 1,10% (441 voix)