publié le 18/06/2017 à 19:35

Si certains vous sont totalement inconnus, d'autres ne passeront pas inaperçus dimanche 18 juin, date du second tour des élections législatives. Parmi les 1.151 candidats qui s'affrontent face aux Français, des noms résonnent avec le passé politique de la France comme Manuel Valls, Myriam El Khomri ou encore Nathalie Kosciusko-Morizet.



Sous les couleurs du Parti socialiste, des Républicains ou même de la "majorité présidentielle" comme Marisol Touraine, ces noms connus de la politique française vont-ils être élu pour siéger à l'Assemblée nationale ? Le premier tour a été le théâtre d'un véritable rejet de figures de la vie politique et notamment à gauche : à commencer par l'ancien candidat à la présidentielle Benoit Hamon, mais aussi Cécile Duflot, ancienne ministre, tout comme Emmanuelle Cosse ou encore Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, ont tous été éliminés dès le premier tour, dimanche 11 juin.

Découvrez les scores près de chez vous, circonscription par circonscription, grâce à notre moteur de résultats.

Découvrez les résultats des hommes et femmes politiques

Tiphaine Auzière, belle-fille d'Emmanuel Macron, est candidate suppléante de Thibaut Guilluy dans la 4e circonscription du Pas-de-Calais pour la République en Marche. Ce dernier est arrivé en tête au premier tour avec 35,18% des voix, face à Daniel Fasquelle, candidat Les Républicains.



Myriam El Khomri, ancienne ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social sous François Hollande, candidate PS dans la 18e circonscription de Paris, a obtenu 20,23% des voix. Elle est opposée, au second tour, au conseiller de Paris Les Républicains, Pierre-Yves Bournazel, arrivé en tête avec 31,76% des voix au premier tour.



Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l'Essonne et ancienne ministre de l'Écologie sous Nicolas Sarkozy, candidate du parti Les Républicains dans la 2e circonscription de Paris, a obtenu 18,13% des voix. Victime d'une agression en pleine campagne du second tour, NKM affronte le candidat de La République en Marche, Gilles Le Gendre, arrivé en tête avec 41,81% des suffrages au premier tour.



Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé sous François Hollande, candidate de la majorité présidentielle dans la 3e circonscription d’Indre-et-Loire, est arrivée en tête avec 28,54% des voix au premier tour.



Manuel Valls, ancien premier ministre de François Hollande et candidat à sa propre succession dans la 1ère circonscription de l'Essonne (sous aucun parti), est arrivé en tête avec 25,4% des voix au premier tour.



Marine Le Pen, présidente du Front national et candidate à Hénin-Baumont, est arrivée en tête avec 46,06% des voix au premier tour.



Gilbert Collard, député sortant du Gard, est en ballottage défavorable face à une ex-torera, Maria Sara (REM) dans la deuxième circonscription.



Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, est en ballottage défavorable pour le second tour dans la 6e circonscription du Rhône.



Jean-Frédéric Poisson, député sortant de la 10e circonscription des Yvelines, président du Parti chrétien démocrate et ancien candidat à l'élection présidentielle, n'a rassemblé que 19,12% des voix sous l'étiquette Divers droite au premier tour. Il affronte Aurore Bergé, pour La République en Marche, au second tour.



Éric Ciotti, ténor des Républicains, est arrivé en tête au premier tour face à la candidate de La République En Marche.



Alexis Corbière, porte-parole de la France insoumise, et candidat à Montreuil, est arrivé en seconde position au premier tour avec 21,6% des voix.



Nicolas Dupont-Aignan, ex-candidat à l'élection présidentielle pour Debout la France, est en ballotage défavorable dans l'Essonne. Au premier tour, il a récolté un peu moins de 30% des suffrages, soit six points de moins que son adversaire de La République En Marche, Antoine Pavamani.



Christian Jacob, député depuis 1995 et président du groupe LR à l'Assemblée, est arrivé en tête au premier tour avec 32,4% des suffrages face à Emmanuel Marcadet, de LREM, avec 26,3%.



Stéphane Le Foll, ancien porte-parole du gouvernement pendant l'ère Hollande, est arrivé en tête (30,31%à) dans la 4e circonscription de la Sarthe au premier tour. Il affronte Emmanuel Franco (22,15%).



Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise à la présidentielle, est arrivé en tête à Marseille (4e circonscription) avec 34,31% des voix au premier tour. Il affronte Corinne Versini (22,66% des voix).



Thierry Solère, cadre du parti LR, organisateur de la primaire de la droite, est arrivé largement en tête au premier tour (42,6% des voix).



Florian Philippot, le vice-président du Front national, est arrivé en première position en Moselle avec 23,79% des voix au premier tour. Une position peu confortable car le candidat de La République En Marche le suit de près à 22,01% des voix.



Éric Woerth, ancien ministre du Budget sous Nicolas Sarkozy et figure nationale du parti LR, est arrivé en deuxième position dans l'Oise (4e circonscription) avec 27,7% des suffrages contre 34,8% pour son adversaire de LREM.

Découvrez les résultats des personnalités

Maria Sara, ex-torera, candidate REM dans la 2e circonscription du Gard, est en ballottage favorable face à Gilbert Collard (FN) au premier tour.



Cédric Villani, célèbre mathématicien et lauréat de la médaille Fields en 2010, candidat pour la première fois à une élection dans la 5e circonscription de l'Essonne (pour REM), est arrivé en tête avec près de 45% des voix au premier tour.



François Ruffin, journaliste et réalisateur français engagé à gauche, est au second tour dans la 1ère circonscription de la Somme avec 24,3% des voix, loin derrière son adversaire de la République en Marche, Nicolas Dumont (34,13%).