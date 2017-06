Résultats législatives 2017 : Jean-Luc Mélenchon élu à Marseille

publié le 18/06/2017 à 20:55

Jean-Luc Mélenchon, candidat pour la France insoumise, mouvement dont il est le leader et qu'il a représenté à la présidentielle, s'est présenté pour siéger à l'Assemblée nationale dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Il a largement remporté le second tour avec 60% des voix contre 40% pour son adversaire de La République En Marche Corinne Versini, selon une estimation Kantar Sofres-OnePoint pour RTL.



C'est dans un tweet que le leader de la France insoumise a confirmé son élection. "Je suis élu dans la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône. Je remercie Marseille de m'avoir dit : 'oui'", a écrit Jean-Luc Mélenchon. Le désormais député va faire son entrée dans une Assemblée nationale largement dominée par le parti de La République En Marche. L'alliance REM-MoDem a effet remporté la majorité absolue avec 364 sièges, suivie de la droite, qui occupera 131 sièges au Palais Bourbon. Le PS et ses alliés seront eux représentés par 44 députés à l'Assemblée.



Je suis élu dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Je remercie #Marseille de m'avoir dit : « oui ». #Législatives2017 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 18 juin 2017

Jean-Luc Mélenchon avait souligné, pendant l'entre-deux-tours, que "l'essentiel" à ses yeux était de parvenir à la création d'un groupe parlementaire à l'Assemblée, lequel devra être "articulé avec le mouvement social" pour s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron.