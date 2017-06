En campagne, Manuel Valls joue aux échecs avec les habitants d'Évry

publié le 09/06/2017 à 23:05

Il y a sept mois, il était encore Premier ministre, aujourd'hui, il se bat pour tenter de reconquérir son siège de député de l'Essonne. Pour y parvenir, Manuel Valls, qui se présente sous l'étiquette de la majorité présidentielle, a décidé de mener une campagne loin des médias, au plus près des habitants. Pourtant Paris Match l'a retrouvé, samedi 3 juin.



L'ancien maire d'Évry s'est rendu à la fête du parc des Loges, où étaient prévus concerts, jeux pour enfants et guinguette. Assis à une table en plastique précaire, Manuel Valls en doudoune grise et basket s'est essayé aux échecs. Le visage fermé, à la fois concentré et absent, le candidat a été photographié par Éric Hadj. "Cette photo montre d'abord la nécessité pour un homme de se mettre au niveau de cette élection. Je n'irai pas jusqu'à dire que Manuel Valls était heureux et au top de sa forme... C'est un homme qui joue sa survie politique", raconte le journaliste présent sur place, Éric Hacquemand.

Manuel Valls en pleine partie d'échecs, photographié dans Paris Match.

Le candidat assouvi ici une vieille passion, Manuel Valls ayant remporté un prix lorsqu'il était adolescent. Mais cet après-midi là, la partie s'est achevée sur une défaite pour l'ancien Premier ministre. "Cela va être trop difficile", a-t-il d'ailleurs lancé à son adversaire, dans la bonne humeur. "L'ambiance est bonne, champêtre. Manuel Valls a passé une bonne heure, je n'ai entendu aucun sifflets, au contraire, je l'ai vu faire des selfies, signer des autographes. Je n'ai pas senti de mise en scène particulière", se souvient Éric Hacquemand.

Même s'il est élu depuis 15 ans dans son fief de l'Essonne, ce scrutin s'annonce particulièrement compliqué pour lui. Manuel Valls a entamé une opération reconquête, sans micro. Son agenda n'est d'ailleurs pas communiqué aux médias. "Il y a une part de surprise parce qu'évidemment il ne s'attend pas à un appareil photo, à un journaliste. Mais finalement, il s'adapte, ça reste quand même un animal politique. À partir du moment où il y a des photos, il fait comme si on n'était pas là", conclut le journaliste de Paris Match.