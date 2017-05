Macron président : dans les derniers pas de ministre de Myriam El Khomri

publié le 10/05/2017 à 08:41

Mercredi 10 mai 2017. Le jour où certains sont soulagés ; d'autres, déçus ou révoltés. Les cartons s'empilent. Les souvenirs et les regrets, aussi. Francois Hollande va donc faire ses adieux à la dernière équipe avec qui il a gouverné. RTl a passé une journée avec Myriam El Khomri dans son bureau de la rue de Grenelle, à Paris. Les derniers décrets sont signés. "Tout est en ordre", assure la ministre du Travail, qui quittera bientôt les dorures de ce ministère historique. Avant cela, elle assistera ce mercredi à son dernier conseil des ministres à l'Élysée. Un moment forcément émouvant.



"C'est un honneur pour moi d'avoir été autour du Président et du Premier ministre à cette table. C'est des moments qu'on oublie jamais dans une vie", explique-t-elle. "Avant ce dernier Conseil des ministres, on regarde forcément dans le rétroviseur, ce que nous avons réussi, ce qu'on a moins bien fait, et ce qu'il reste à faire", concède-t-elle. Dans le rétroviseur, il y a bien sûr la loi Travail. La benjamine du gouvernement a dû porter et défendre le dernier texte emblématique du quinquennat. Et faire face à une tempête sociale.