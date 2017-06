publié le 18/06/2017 à 20:23

C'est une première pour Marine Le Pen. L'ancienne candidate à la présidentielle fera officiellement son entrée au palais Bourbon après sa victoire au second tour des élections législatives, ce dimanche 18 juin. La fille de Jean-Marie Le Pen a remporté la 11e circonscription du Pas-de-Calais contre son adversaire la candidate de la République en Marche (LREM) Anne Roquet. "J'ai été élue avec un excellent score et au moins trois autres candidats FN dans le Pas-de-Calais ont été eux aussi élus", s'est-elle félicitée.



Marine Le Pen était arrivée en tête du premier tour dans sa circonscription de Hénin-Beaumont avec 46,06% des voix. La candidate Front national fait partie des 120 candidats frontistes à s'être qualifiés au second tour ; dont une vingtaine en tête. C'est elle qui réalise le meilleur score de son parti en devançant de loin son adversaire au second tour, Anne Roquet, candidate de La République en Marche, qualifiée avec 16,43% des voix. Lors de l'élection présidentielle, Marine Le Pen avait obtenu 58% des voix au second tour dans la seule ville de Hénin-Beaumont.

Au côté de la présidente du Front national, on retrouvera également les frontistes Louis Aliot, Gilbert Collard, ou encore Bruno Bild. Le vice-président du FN Florian Philippot et l'eurodéputée Sophie Montel ont quant à eux été battus.



