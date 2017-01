ÉCLAIRAGE - Le premier débat entre les sept candidats à la primaire du PS se déroule jeudi 12 janvier sur RTL, TF1. Trois journalistes, représentant chacun leur média, mèneront les discussions.

Gilles Bouleau (TF1), Elizabeth Martichoux (RTL) et Matthieu Croissandeau sont les trois journalistes qui animeront le premier débat de la primaire de la gauche.

par Philippe Peyre publié le 12/01/2017 à 17:34

C'est le grand soir pour les sept candidats à la primaire de la gauche mais aussi pour les trois journalistes qui vont animer les échanges. Le coup d'envoi du premier débat entre les candidats est à 21 heures ce jeudi 12 janvier. Il sera diffusé simultanément sur RTL, TF1 et L'Obs et devrait durer 2 heures et demi.



Pour mener à bien ce débat, trois journalistes sur le pont, issus chacun d'un des trois médias diffuseurs : Elizabeth Martichoux, chef du service politique de RTL, qui reçoit chaque matin L'invité de RTL à 7h45, Gilles Bouleau, présentateur du journal de 20 heures de TF1, et Matthieu Croissandeau, directeur de la rédaction du magazine L'Obs.



Les trois journalistes seront tenus d'interroger et de relancer les candidats mais aussi d'assurer la cohérence du débat. L'intervieweuse politique de RTL a confié que le défi se situe également dans le fait qu'il faut réussir à intéresser les téléspectateurs et les auditeurs alors que trois candidats sont peu ou mal connus du grand public : "Trois personnes et non pas une, comme c'était le cas avec Jean-Frédéric Poisson (lors de la primaire de la droite, ndlr), sont assez peu identifiées dans le paysage politique : Sylvia Pinel, Jean-Luc Bennahmias et François de Rugy. Or il va falloir leur accorder exactement le même temps qu'à Manuel Valls, Benoît Hamon, Vincent Peillon et Arnaud Montebourg et bien sûr aussi maintenir l'intérêt", a expliqué la chef du service politique de RTL. Un intérêt pour l'heure incertain de la part des téléspectateurs mais qui sera quantifiable dans les audiences dès le lendemain.